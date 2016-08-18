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Россияне стали чаще покупать шубы в кредит
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в первом полугодии 2016 года объём выдач кредитов в сегменте товаров из кожи и меха увеличился на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, следует из данных банка «Хоум кредит».
В банке считают, что рост интереса клиентов к кредитам на шубы связан с несколькими факторами.
«Во-первых, россиян подтолкнули к покупкам зимние курсовые колебания валют. Во-вторых, в январе-феврале мы запустили ряд рассрочек на изделия из кожи и меха», объясняет руководитель по коммерции банка «Хоум кредит» Валерий Музафаров.
По его словам, зима в 2015-2016 году выдалась достаточно тёплой, поэтому многие покупатели отказывались от покупки шуб.
По данным Министерства промышленности и торговли, в 2015 году в Россию было ввезено около 240 тыс. меховых изделий, что на 20% меньше, чем годом ранее.
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Мужики - сплошное жлобье. Вот и приходится самой в кредит шубу брать!