Россияне стали чаще покупать шубы в кредит

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в первом полугодии 2016 года объём выдач кредитов в сегменте товаров из кожи и меха увеличился на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, следует из данных банка «Хоум кредит».

В банке считают, что рост интереса клиентов к кредитам на шубы связан с несколькими факторами.

«Во-первых, россиян подтолкнули к покупкам зимние курсовые колебания валют. Во-вторых, в январе-феврале мы запустили ряд рассрочек на изделия из кожи и меха», объясняет руководитель по коммерции банка «Хоум кредит» Валерий Музафаров.

По его словам, зима в 2015-2016 году выдалась достаточно тёплой, поэтому многие покупатели отказывались от покупки шуб.

По данным Министерства промышленности и торговли, в 2015 году в Россию было ввезено около 240 тыс. меховых изделий, что на 20% меньше, чем годом ранее.