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Россияне стали чаще покупать шубы в кредит

18 Августа 2016, 10:56 | В России

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в первом полугодии 2016 года объём выдач кредитов в сегменте товаров из кожи и меха увеличился на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, следует из данных банка «Хоум кредит».

В банке считают, что рост интереса клиентов к кредитам на шубы связан с несколькими факторами.

«Во-первых, россиян подтолкнули к покупкам зимние курсовые колебания валют. Во-вторых, в январе-феврале мы запустили ряд рассрочек на изделия из кожи и меха», объясняет руководитель по коммерции банка «Хоум кредит» Валерий Музафаров.

По его словам, зима в 2015-2016 году выдалась достаточно тёплой, поэтому многие покупатели отказывались от покупки шуб.

По данным Министерства промышленности и торговли, в 2015 году в Россию было ввезено около 240 тыс. меховых изделий, что на 20% меньше, чем годом ранее.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: кредит  сезон  шуба  купить 



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Комментарии

  • 22211:42, 18.08.2016#

    Мужики - сплошное жлобье. Вот и приходится самой в кредит шубу брать!

  • Valeriemae13:31, 19.08.2016#

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