В России открылся первый пункт обмена биткоинов

В центре Москвы открылся первый обменный пункт биткоинов. Его создатели утверждают, что действуют абсолютно легально, не нарушая никаких законов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Пункт обмена биткоинов под названием BTC24pro открылся на Новом Арбате, сообщило издание ForkLog, которое специализируется на новостях о криптовалютах. Издание сообщило, что пока клиентам пункта доступны только операции по продаже биткоинов, а обмен проводится исключительно в частном порядке.

Один из организаторов обменника, назвавшийся Виталием, сообщил РБК, что пока пункт работает только с биткоинами, однако в планах есть и обмен других криптовалют.

По его словам, решение открыть пункт было принято после того, как власти отказались принимать закон, запрещающий оборот криптовалют на территории России (12 августа «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к финансово-экономическому блоку правительства, сообщил, что Генпрокуратура, Минюст, Минфин, ЦБ и аппарат правительства согласились в том, что оснований вводить уголовную ответственность за оборот биткоинов нет).

Раскрывать затраты на открытие пункта обмена собеседник РБК отказался. Он также не уточнил объемы операций, которые запрашивают клиенты. «Людей, которые обменяли биткоины на валюту, было немного, вот со вчерашнего дня мы запустились, до этого мы подготавливали обменник», — сказал он. По его утверждению, у пункта обмена «есть возможность менять крупные суммы до 1 млн руб.».

Собеседник РБК также отметил, что никакой документации для открытия обменника не потребовалось. «Все абсолютно легально, нет никакого закона, который мог бы регламентировать эту деятельность», — сказал он.

Минфин впервые представил поправки, предусматривающие введение наказания за выпуск денежных суррогатов, в 2014 году, но предложения ведомства раскритиковало Минэкономразвития. К этому вопросу Минфин вернулся в конце прошлого года, предложив установить максимальное наказание за выпуск, покупку в целях сбыта и сбыт денежных суррогатов в виде одного года исправительных работ для граждан и двух лет для организованных групп. Весной Министерство финансов предложило наказывать за оборот криптовалюты лишением свободы на срок до семи лет. Ведомство указывало, что использование денежных суррогатов сопряжено с высоким уровнем рисков и «может повлечь нарушение прав вовлеченных в их оборот добросовестных лиц».

В июле 2015 года президент Владимир Путин допустил использование криптовалют в качестве единицы расчета в некоторых сферах. В то же время он заметил, что эти деньги «ничем не обеспечены». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин говорил не о биткоинах. «Речь шла о неких формах условных расчетов. Это не следует принимать как конкретно поддержку биткоинов», — пояснил Песков.

Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре выступил против запрета криптовалют в России. «Нам представляется, как профессионалам в этой части, что это точно не то, что нужно запрещать», — говорил он. Греф также отмечал, что ему самому принадлежит «немножко биткоинов».