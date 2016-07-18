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В Интернете появились мошенники, прикрывающиеся известными брендами страховых компаний
18 Июля 2016, 17:35 | В России
В Сети появилось несколько сайтов, которые от имени страховых компаний предлагают гражданам заработать в качестве удаленных менеджеров. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Ведомости», эти ресурсы используют мошеннические схемы.
На минувшей неделе появилось несколько сайтов (alfastrahovshik.ru, strahovanie.zzz.com.ua, а также intouchstrakhovanie.ru), которые от имени «АльфаСтрахования» и «Интач» предлагают работу удаленным менеджерам. Гражданам якобы нужно лишь нажимать на кнопку, подтверждая заявки физических лиц на полисы ОСАГО и каско. Сайты якобы обещают ежедневную комиссию в размере 5 тыс. руб. за 15 дней работы. При этом желающие принять участие в этой деятельности должны для начала заплатить 399 руб. для активации личного кабинета.
Сами страховые компании опровергают свою причастность к данным проектам. Так, в «АльфаСтраховании» изданию объяснили, что удаленной системы обработки заявок у них никогда не было, а некая Марина Панкратова, которая на вышеупомянутых сайтах названа топ-менеджером компании, никогда в ней не работала.
Страховая компания «Интач» также сообщила, что никак не связана с сайтами, работающими от ее имени. В обеих компаниях указали, что уже обратились с запросом в правоохранительные органы.
Как объяснил партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, если организаторы ресурсов требуют средства для регистрации по заведомо фиктивной схеме с целью их хищения, это является мошенничеством. Помимо этого он указал, что создателями сайтов незаконно используются товарные знаки.
Представитель Банка России указал, что ведомство отслеживает появление недобросовестных схем на страховом рынке. По его словам, пока возникшая проблема не носит массового характера.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
На минувшей неделе появилось несколько сайтов (alfastrahovshik.ru, strahovanie.zzz.com.ua, а также intouchstrakhovanie.ru), которые от имени «АльфаСтрахования» и «Интач» предлагают работу удаленным менеджерам. Гражданам якобы нужно лишь нажимать на кнопку, подтверждая заявки физических лиц на полисы ОСАГО и каско. Сайты якобы обещают ежедневную комиссию в размере 5 тыс. руб. за 15 дней работы. При этом желающие принять участие в этой деятельности должны для начала заплатить 399 руб. для активации личного кабинета.
Сами страховые компании опровергают свою причастность к данным проектам. Так, в «АльфаСтраховании» изданию объяснили, что удаленной системы обработки заявок у них никогда не было, а некая Марина Панкратова, которая на вышеупомянутых сайтах названа топ-менеджером компании, никогда в ней не работала.
Страховая компания «Интач» также сообщила, что никак не связана с сайтами, работающими от ее имени. В обеих компаниях указали, что уже обратились с запросом в правоохранительные органы.
Как объяснил партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, если организаторы ресурсов требуют средства для регистрации по заведомо фиктивной схеме с целью их хищения, это является мошенничеством. Помимо этого он указал, что создателями сайтов незаконно используются товарные знаки.
Представитель Банка России указал, что ведомство отслеживает появление недобросовестных схем на страховом рынке. По его словам, пока возникшая проблема не носит массового характера.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: мошенник страхование
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