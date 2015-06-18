Кризис сгущает тучи над российскими банками

Эксперты сравнивают текущую ситуацию в банковском секторе с 1998 годом

За пять месяцев с начала 2015 года прибыль российского банковского сектора составила всего лишь 9 млрд рублей. По итогам текущего года Банк России ожидает, что банковская система заработает 100 млрд рублей, в то время как за весь 2014 год прибыль составила 589 млрд рублей. Однако банкиры и эксперты не склонны драматизировать ситуацию.

Накопленные проблемы в банковской системе не являются критичными и каких-либо существенных рисков для большинства российских банков сегодня нет, считают участники онлайн-конференции «Российские банки и кризис: тучи сгущаются», проведенной информационной группой Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ»).

«ЦБ один, а банков около тысячи»

Эксперты весьма осторожно комментируют продолжающийся отзыв лицензий банков.

«Вопрос сложный, и в двух словах не ответить. Большинство банков, у которых лицензия уже отозвана или еще не отозвана, существуют лишь на бумаге. Отзыв у них лицензий - это, в целом, наверное, правильно. ЦБ один, а банков около тысячи. Сколько и каких банков нужно - вопрос дискуссионный, а ответ на него зависит от той или иной экономической парадигмы. В плановой советской экономике банков было, если не ошибаюсь, 5. В США с ее рыночной экономикой около 10 тыс. финансовых организаций на 300 млн населения, из них почти половина - федеральные, с лицензией ФРС. И ничего, как-то они с этим живут. А в Китае банков мало, но они крупные. Просто у нас значительный перекос в пользу 20 крупнейших банков, но хорошо это или плохо и что делают в системе (в том числе страхования вкладов) остальные 900 - отдельный вопрос», - говорит начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий ВАЩЕНКО.

Председатель консультационного совета акционеров ОАО «ВТБ» Валерий ПЕТРОВ считает, что действия ЦБ логичны. «Ему (ЦБ - Прим. авт.) важно не допустить цепочки массовых взаимных неплатежей, которые могут поставить под угрозу всю банковскую систему», - поясняет эксперт.

«Идея о том, что в России слишком много банков, довольно спорная и, на мой взгляд, даже вредная, - продолжает Георгий Ващенко. - Есть такая аксиома: наименьшее количество рисков в идеально диверсифицированном портфеле. Соответственно, чем больше разных банков - больших, средних и малых, федеральных, региональных и муниципальных, государственных, частных, иностранных, отраслевых, универсальных, тем меньше системных рисков и рисков возникновения «эффекта домино». С уменьшением количества банков концентрация рисков на оставшихся игроках увеличивается. И если в кризис 1998 года банковскую систему вытащили средние банки, в то время как гиганты стали банкротиться, то с тех пор концентрация активов в «топах» настолько увеличилась, что их проблемы не решат теперь никакие средние и малые банки».

Не до реформы

Эксперты считают, что в ближайшее время реформы системы страхования вкладов не будет, поскольку это может только навредить, подорвав доверие населения банкам.

С 1 июля этого года в силу вступают изменения, суть которых коротко можно обрисовать так: базовая ставка по взносам в АСВ (сейчас она 0,1%) для всех банков сохраняется, но к ней добавляются еще дополнительная и повышенная дополнительная ставки. Ежемесячно Банк России определяет некий нормальный уровень доходности в разных валютах по вкладам. С 1 июля этого года, если банк будет привлекать вклады по ставке на 2% (процентных пункта) больше от нормального уровня вклада (который ЦБ определил), то банк будет уплачивать плюс дополнительную ставку (сейчас она определена как 20% от базовой), т.е. 0,1%+0,02%=0,12%, а если вклад будет на 3% больше, то будет повышенная дополнительная ставка (сейчас она 150% от базовой), т.е. 0,1%+0,15%=0,25%.

С 1 января 2016 года к уплате дополнительной повышенной ставки добавляется условие. Банк России будет по своим критериям определять финансовую устойчивость банков и, исходя из этой оценки, будет определять, какой из банков должен уплатить дополнительную повышенную ставку.

«Полагаю, эти изменения несколько охладят пыл банков, «пылесосящих» депозиты на рынке, - считает начальник управления риск-менеджмента «Банка Расчетов и Сбережений» Алексей ПОДШИВАЛОВ. - Также, на мой взгляд, необходимо внести изменения в систему страхования вкладов в части ограничения страхования сумм вкладов. Это можно сделать как путем определения франшизы, например страхование не 100%, а 90% вклада, (эту идею разделяет министр экономического развития УЛЮКАЕВ), так и путем страхования всей суммы вклада, но без начисленных процентов. Согласен с той точкой зрения, что помимо государства вкладчик тоже должен нести долю ответственности за свои решения. Но не думаю, что правительство в самое ближайшее время будет вносить какие-либо изменения в этом направлении».

Потребкредиты: все зависит от Центробанка

Банки постепенно начали снижать ставки по потребкредитам, на сегодня минимальная цифра находится в районе 20% годовых. Мнения экспертов разделились. Так, аналитик ИК «ФИНАМ» Антон СОРОКО не исключает, что проценты вернутся к докризисному уровню уже в этом году.

«Полагаем, что при сохранении внешнего фона нейтральным вероятность такого развития событий можно оценить как высокую. Мы ожидаем, что уже на очередном заседании ЦБ РФ будет принято решение о снижении ключевой процентной ставки на 100 б.п., что приведет к сопоставимому снижению ставок по всем кредитным продуктам», - говорит аналитик.

«Все зависит от состояния экономики, - считает Георгий Ващенко. - Пока все параметры (ставки денежного рынка, инфляция, рейтинги еврооблигаций, ключевая ставка и др.) не вернутся к докризисному уровню, ставки по потребкредитам не опустятся. Хотя, по статистике (на сайте ЦБ) за первые три месяца года, ставки немного опускаются. Банки хотели бы сделать свои продукты дешевле и доступнее, но деньги делаются не из воздуха, чтобы выдавать дешевые кредиты, банкам надо где-то привлекать еще более дешевые деньги. И экономика должна быть стабильной, т.к. в противном случае растут просрочки и невозвраты».

А вот Валерий Петров дает однозначный ответ, что вероятность снижения ставок в ближайшей перспективе низкая.

Реальная угроза

Наиболее острой проблемой банков является дефицит ликвидности, уверен Алексей Пошивалов.

«Качество активов российских банков снижается, растет просрочка, банки, с одной стороны, вынуждены создавать резервы под потери, с другой стороны, привлекать дорогие депозиты - все приводит к росту убыточности банков. Таким образом, в условиях сжатия экономики банки не имеют возможности ни заработать денег, ни привлечь инвестиции, проедая свой капитал. Достаточность капитала банков снижается, и довольно серьезно. Регулятор устанавливает для банков обязательные нормативы достаточности капитала. При нарушении данных нормативов, т.е. при снижении капитала ЦБ имеет право отозвать лицензию. И когда банки не имеют возможности увеличить свой капитал, перед страхом смерти они начинают использовать прочие возможности своей докапитализации: кто-то просит (и получает) деньги от государства, а кто-то использует сомнительные и не всегда законные способы, попросту фиктивно формируя капитал. И что очень опасно - низкая достаточность капитала в крупнейших российских банках. Это реальная угроза. Пока ЦБ и правительство успешно ее решает, в том числе с помощью программ докапитализации», - говорит банкир.

Вызовами для банковской системы являются поддержание маржинальности бизнеса, контроль достаточности капитала и формирование стратегий, отмечает аналитик «Нордеа Банка» Юлия МАРТЫНОВА.

«К текущему моменту в системе накоплен большой объем проблемных активов, скрытых реструктурированных кредитов. Меры ЦБ по докапитализации крупнейших и системно значимых банков на горизонте полутора лет выглядят достаточными, однако некоторые системно значимые банки в дальнейшем могут потребовать дополнительных мер поддержки со стороны регулятора. Вызывает вопросы также необходимость пересмотра правил игры в сфере страхования вкладов в связи с исчерпанием фонда АСВ», - считает аналитик «Нордеа Банка».

Сколько стоит рубль - не важно

Антон Сороко считает, что российским банкам выгоден стабильный рубль, будь он 21, 50 или 70 рублей за доллар.

«Важно отсутствие резких колебаний, негативно влияющих на потребительский спрос. Банковский сектор неразрывно связан с реальным сектором экономики страны. Чем хуже ситуация в экономике, тем слабее результаты кредитных организаций. В первую очередь, банки начали осторожнее подходить к выдаче займов: требования к заемщикам существенно повысились. Во-вторых, активнее стала работа с коллекторами. Иногда лучше продать долг, чтобы очистить баланс от токсичных активов. В-третьих, многие собственники сейчас в поиске инвесторов или соинвесторов, возможностей по M&A. Кризис является возможностью по укрупнению бизнеса за разумную плату», - говорит аналитик.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.