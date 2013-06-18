Финансовая группа БКС стала победителем конкурса "Элита фондового рынка" в трех номинациях

Объем операций БКС по акциям и облигациям составил рекордные для рынка 13,9 трлн рублей

Финансовая группа БКС победила сразу в трех номинациях в конкурсе «Элита фондового рынка» за 2012 год, выиграв престижную номинацию - «Компания года». Кроме того, члены жюри конкурса избрали ФГ БКС победителем в номинации «Компания услуг для розничных инвесторов» и «Компания Восточно-Сибирского региона».

По итогам минувшего года ФГ БКС стала крупнейшей компанией в России по брокерским оборотам. За год объем операций ФГ БКС по акциям и облигациям составил рекордные для рынка 13,9 трлн рублей, а доля компании в общем объеме торгов составила 24%. Кроме того, ФГ БКС традиционно входит в число самых клиентских компаний на российском фондовом рынке — в 2012 году число клиентов компании превысило 119 тысяч.

«Победа в основных номинациях «Элиты фондового рынка» стала приятным подарком к 18-летию нашей компании, которое отмечается в эти дни. Признание наших достижений профессиональным сообществом, конечно, не было бы возможным без доверия со стороны десятков тысяч клиентов по всей России и за ее пределами. Так что это во многом и их победа. И, безусловно, отмечаю заслугу талантливого коллектива БКС, который я от всей души поздравляю с успехом», - прокомментировал итоги конкурса президент Финансовой группы БКС Олег Михасенко.

Напомним, ФГ БКС празднует успех в конкурсе «Элита фондового рынка» уже в восьмой раз. Ранее компания получала эту награду в 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 и 2010 годах.

Конкурс «Элита фондового рынка» проводится Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) с 2000 года. Это старейший и самый авторитетный конкурс в области фондового рынка. Номинантов на победу выдвигают профессиональные участники фондового рынка – члены НАУФОР, победителей определяет Национальное жюри.

ZRPRESS.RU, Владивосток.