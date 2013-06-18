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Минфин поддерживает передачу Центробанку права ограничивать наличные расчеты
Соответствующие поправки в законодательство находятся на рассмотрении Госдумы. В прошлом году Минфин разработал законопроект, согласно которому устанавливаются ограничения по объему расчетов наличными средствами между физическими и юридическими лицами на уровне 600 тысяч рублей. Выше этой планки расчеты должны производиться безналичным способом. Позднее Минфин предложил понизить планку ограничения по наличным платежам с 2015 года до 300 тысяч рублей с 600 тысяч рублей в 2014 году.
"Мы, когда в правительстве обсуждали, как лучше поступить, то было предложение наделить таким правом законодательно Банк России… Было принято решение о предоставлении такого права Банку России, и Банк России в случае принятия такого законопроекта будет иметь возможность своим решением определять границы ограничений расчетов наличными деньгами", — сказал Силуанов.
Он добавил, что это будет решение непосредственно Центрального банка, пишет РИА "Новости".
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