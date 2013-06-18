Минфин поддерживает передачу Центробанку права ограничивать наличные расчеты

Минфин РФ поддерживает идею передачи Центробанку права устанавливать ограничения при расчетах наличными, сообщил журналистов министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания правительства РФ.

Соответствующие поправки в законодательство находятся на рассмотрении Госдумы. В прошлом году Минфин разработал законопроект, согласно которому устанавливаются ограничения по объему расчетов наличными средствами между физическими и юридическими лицами на уровне 600 тысяч рублей. Выше этой планки расчеты должны производиться безналичным способом. Позднее Минфин предложил понизить планку ограничения по наличным платежам с 2015 года до 300 тысяч рублей с 600 тысяч рублей в 2014 году.

"Мы, когда в правительстве обсуждали, как лучше поступить, то было предложение наделить таким правом законодательно Банк России… Было принято решение о предоставлении такого права Банку России, и Банк России в случае принятия такого законопроекта будет иметь возможность своим решением определять границы ограничений расчетов наличными деньгами", — сказал Силуанов.

Он добавил, что это будет решение непосредственно Центрального банка, пишет РИА "Новости".



