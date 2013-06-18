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Минфин поддерживает передачу Центробанку права ограничивать наличные расчеты

18 Июня 2013, 11:41 | В России

Минфин РФ поддерживает идею передачи Центробанку права устанавливать ограничения при расчетах наличными, сообщил журналистов министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания правительства РФ.

Соответствующие поправки в законодательство находятся на рассмотрении Госдумы. В прошлом году Минфин разработал законопроект, согласно которому устанавливаются ограничения по объему расчетов наличными средствами между физическими и юридическими лицами на уровне 600 тысяч рублей. Выше этой планки расчеты должны производиться безналичным способом. Позднее Минфин предложил понизить планку ограничения по наличным платежам с 2015 года до 300 тысяч рублей с 600 тысяч рублей в 2014 году.

"Мы, когда в правительстве обсуждали, как лучше поступить, то было предложение наделить таким правом законодательно Банк России… Было принято решение о предоставлении такого права Банку России, и Банк России в случае принятия такого законопроекта будет иметь возможность своим решением определять границы ограничений расчетов наличными деньгами", — сказал Силуанов.

Он добавил, что это будет решение непосредственно Центрального банка, пишет РИА "Новости".


 
Автор: РИА "Новости"
Теги: Центробанк  Минфин РФ 



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