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Рубль дал слабину

18 Мая 2017, 19:13 | В России

Сегодня: Под давлением динамики цен на нефть Brent и политических скандалов. Рынки снова окажутся под давлением вчерашних факторов, сообщает деловая газета «Золотой Ро».

Brent демонстрирует неуверенную динамику на фоне сомнений в том, что рынок нефти удастся перебалансировать, а также из-за усиливающегося скепсиса по поводу способности президента США Дональда Трампа заручиться достаточной политической поддержкой для реализации своей экономической программы, что оказывало поддержку глобальным рынкам с прошлого ноября. Также стоит отметить (хотя мы не ожидаем реакции рынка), что российская экономика выросла на 0.5% г/г в 1К17 – ожидаемо и позитивно.

Снижение в США и Азии. Американские рынки упали на фоне политических скандалов вокруг Трампа (DJIA -1.78%, S&P 500 -1.82%, NASDAQ -2.57%). Азиатские индексы сегодня утром находятся на отрицательной территории (Hang Seng -0.23%, Shanghai -0.19%, Nikkei -1.61%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.35%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Слабость из-за Brent и Трампа. Увеличение запасов нефти в США (API) остудило пыл «нефтяных быков». Еще одним негативным фактором для риск-аппетита стали сообщения, что в феврале президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна.

По итогам дня: Цены на нефть Brent выросли (+1.68% до $52.1 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 57.12, РТС (-0.78%), ММВБ-50 (+0.07%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: евро  нефть  фьючерс  США  brent  акции  доллар  баррель  валюта  флинн  конгресс  трамп  прогноз  Центробанк 













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