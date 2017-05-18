Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль дал слабину
Сегодня: Под давлением динамики цен на нефть Brent и политических скандалов. Рынки снова окажутся под давлением вчерашних факторов, сообщает деловая газета «Золотой Ро».
Brent демонстрирует неуверенную динамику на фоне сомнений в том, что рынок нефти удастся перебалансировать, а также из-за усиливающегося скепсиса по поводу способности президента США Дональда Трампа заручиться достаточной политической поддержкой для реализации своей экономической программы, что оказывало поддержку глобальным рынкам с прошлого ноября. Также стоит отметить (хотя мы не ожидаем реакции рынка), что российская экономика выросла на 0.5% г/г в 1К17 – ожидаемо и позитивно.
Снижение в США и Азии. Американские рынки упали на фоне политических скандалов вокруг Трампа (DJIA -1.78%, S&P 500 -1.82%, NASDAQ -2.57%). Азиатские индексы сегодня утром находятся на отрицательной территории (Hang Seng -0.23%, Shanghai -0.19%, Nikkei -1.61%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.35%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Слабость из-за Brent и Трампа. Увеличение запасов нефти в США (API) остудило пыл «нефтяных быков». Еще одним негативным фактором для риск-аппетита стали сообщения, что в феврале президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна.
По итогам дня: Цены на нефть Brent выросли (+1.68% до $52.1 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 57.12, РТС (-0.78%), ММВБ-50 (+0.07%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Рубль дал слабину
- Рубль опять начал бить доллар
- Страшный прогноз на 2019 год: 500 рублей за доллар
- Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Приморья
- Нефть растет, рубль – крепнет...
- Нефть взбодрила рубль
- Рубль наконец-то начал слушаться нефть
- Рубль стоит как вкопанный
- Рубль сопротивляется как может
- Для чего ЦБ снизил ключевую ставку больше, чем ожидалось
Новости раздела
- Рубль дал слабину
- Рубль опять начал бить доллар
- Альфа-Банк и Промсвязьбанк объединили банкоматы
- Страшный прогноз на 2019 год: 500 рублей за доллар
- Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Приморья
- Нефть растет, рубль – крепнет...
- "Открытие" покупает "Росгосстрах Банк"
- Нефть взбодрила рубль
- Рубль наконец-то начал слушаться нефть
- Рубль стоит как вкопанный
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Престижность районов Владивостока меняется на глазах
- Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты сотрудников
- Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Приморья
- Приморье и Китай соединит мост
- Фестиваль черно-белого кино начала XX века продолжается
- Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
- Первый рейс парома из Северной Кореи должен прибыть во Владивосток 18 мая
- Страшный прогноз на 2019 год: 500 рублей за доллар
- Одна из крупнейших компаний региона может остаться без гендиректора
- "Дело Пушкарева" дошло до Верховного суда