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В крупных городах России онлайн-платежи использует 92% пользователей интернета
По данным экспертов, в России 92% интернет-пользователей из крупных городов оплачивают онлайн минимум одну услугу за год с помощью электронных денег, интернет-банкинга или банковских карт. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на исследование рынка онлайн-платежей компании "TNS Россия".
Исследование проводилось в феврале-марте 2016 года, в нем участвовали россияне в возрасте 18–55 лет из городов с населением более 700 тыс. человек в шести федеральных округах и городов Дальневосточного региона с населением от 600 тыс. человек.
По подсчетам специалистов TNS, сотовую связь через интернет оплачивают 77% пользователей, онлайн-покупки в интернете совершают 66% пользователей, за ЖКУ платят 60% юзеров. 59% пользователей отправляют онлайн денежные переводы, а 37% покупают билеты на концерты, в кино и театры.
Больше 30% пользователей оплачивают через интернет штрафы ГИБДД и налоги (34%), покупают авиа- и ж/д билеты (33%), а также оформляют кредиты (31%). Доля российских интернет-пользователей, покупающих онлайн-контент, составляет 23%, а онлайн-игры - 19%.
В тройку самых популярных сервисов электронных платежей входят "Сбербанк Онлайн" (72% пользователей), "Яндекс. Деньги" (35%) и WebMoney и PayPal (по 30%). За ними следуют QIWI (28%), "Альфа-клик" (14%), "Телебанк ВТБ24" (13%), "Тинькофф" (10%), "Русский стандарт" (5%).
Чаще всего пользователи оплачивают сотовую связь через интернет-банкинг: доля таких пользователей составляет 59%. Этой же услугой 50% респондентов пользуются для осуществления денежных переводов, 47% опрошенных - для оплаты ЖКУ.
"Метод оплаты часто зависит от назначения платежа: через интернет-банкинг и sms чаще платят за сотовую связь, а с карт и из кошельков — за покупки в интернет-магазинах", - отмечает TNS.
С помощью банковских карт 42% российских пользователей делает покупки в интернет-магазинах, 34% — оплачивает сотовую связь. 28% респондентов указало, что через электронный кошелек оплачивают заказы в интернет-магазинах, столько же оплачивают штрафы и налоги через интернет-банк. Реже всего пользователи рунета пользуются оплатой услуг через sms: 5% использует эту услугу для покупки онлайн-игр, билетов на концерты, оплаты штрафов и налогов.
При этом 74% интернет-пользователей для оплаты услуг используют смартфон. Используют мобильные приложения банков для оплаты 61% пользователей, 55% пользователей используют для оплаты услуг через смартфон банковские карты, 38% - используют электронные кошельки, 49% - sms.
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