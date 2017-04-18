Рубль перестал слушаться правительство и Центробанк

Сегодня: В поисках драйвера. Нефть вновь оказалась под давлением в свете прогноза МЭА самого существенного роста объемов добычи сланцевой нефти в США в мае: при цене WTI выше $50 за барр. у производителей есть все стимулы наращивать добычу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Негативный прогноз, вероятно, ослабит позитив от публикации детальных данных ВВП Китая за 1К17 (+6.9% против официального целевого уровня 6.5%), которые показали, что объемы промышленного производства (треть ВВП страны) увеличились на 6.5% г/г в 1К17. Более слабые, чем ожидалось, данные по промпроизводству в России за март также не способствуют оптимизму, хотя по итогам года ожидается восстановление (см. раздел «Макроэкономика»).

Рост в США, Азия по большей части в минусе. Американские рынки акций завершили вчерашний день на позитивной территории (DJIA +0.90%, S&P 500 +0.86%, NASDAQ +0.89%). Азиатские индексы преимущественно снижаются (Hang Seng -0.92%, Shanghai -0.11%, Nikkei +0.20%). Фьючерсы на S&P 500 находятся в слабо отрицательной зоне (-0.06%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.37 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Геополитическая напряженность смягчается. Снижение цен на нефть Brent и обмен «любезностями» между США и Северной Кореей оказали давление на рынки. Однако затем Brent отыграла часть потерь отчасти под влиянием роста китайской экономики, в то время как опасения по поводу эскалации в отношениях Вашингтона и Пхеньяна смягчались под влиянием следующих факторов:

*Основные участники – США, Китай – ищут политического решения северокорейской ситуации, что указывает на приоритет экономических и дипломатических мер.

*Пхеньян также не готов испытывать терпение США. В ответ на приближение американских военных кораблей к Корейскому полуострову Северная Корея заявила о готовности ответить на любой вид войны в случае атаки со стороны США. С учетом этой риторики ожидалось, что Пхеньян проведет новое ядерное испытание в качестве демонстрации своей решимости. Тем не менее Северная Корея предпочла запуск ракеты средней дальности (который все равно завершился провалом) – нанесение удара по США требует межконтинентальной баллистической ракеты и к тому же работоспособной.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.29% до $55.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 55.91, РТС (+1.44%), ММВБ-50 (-0.26%).