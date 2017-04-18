Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль перестал слушаться правительство и Центробанк
Сегодня: В поисках драйвера. Нефть вновь оказалась под давлением в свете прогноза МЭА самого существенного роста объемов добычи сланцевой нефти в США в мае: при цене WTI выше $50 за барр. у производителей есть все стимулы наращивать добычу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Негативный прогноз, вероятно, ослабит позитив от публикации детальных данных ВВП Китая за 1К17 (+6.9% против официального целевого уровня 6.5%), которые показали, что объемы промышленного производства (треть ВВП страны) увеличились на 6.5% г/г в 1К17. Более слабые, чем ожидалось, данные по промпроизводству в России за март также не способствуют оптимизму, хотя по итогам года ожидается восстановление (см. раздел «Макроэкономика»).
Рост в США, Азия по большей части в минусе. Американские рынки акций завершили вчерашний день на позитивной территории (DJIA +0.90%, S&P 500 +0.86%, NASDAQ +0.89%). Азиатские индексы преимущественно снижаются (Hang Seng -0.92%, Shanghai -0.11%, Nikkei +0.20%). Фьючерсы на S&P 500 находятся в слабо отрицательной зоне (-0.06%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.37 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Геополитическая напряженность смягчается. Снижение цен на нефть Brent и обмен «любезностями» между США и Северной Кореей оказали давление на рынки. Однако затем Brent отыграла часть потерь отчасти под влиянием роста китайской экономики, в то время как опасения по поводу эскалации в отношениях Вашингтона и Пхеньяна смягчались под влиянием следующих факторов:
*Основные участники – США, Китай – ищут политического решения северокорейской ситуации, что указывает на приоритет экономических и дипломатических мер.
*Пхеньян также не готов испытывать терпение США. В ответ на приближение американских военных кораблей к Корейскому полуострову Северная Корея заявила о готовности ответить на любой вид войны в случае атаки со стороны США. С учетом этой риторики ожидалось, что Пхеньян проведет новое ядерное испытание в качестве демонстрации своей решимости. Тем не менее Северная Корея предпочла запуск ракеты средней дальности (который все равно завершился провалом) – нанесение удара по США требует межконтинентальной баллистической ракеты и к тому же работоспособной.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.29% до $55.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 55.91, РТС (+1.44%), ММВБ-50 (-0.26%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Рубль перестал слушаться правительство и Центробанк
- Никто не знает, куда дальше двинется рубль
- Правительство пообещало сделать все возможное, чтобы обрушить рубль
- Руководство ФНС экстренно обратилось с призывом к своим инспекторам
- В Корее ждут войну, но рубль растет
- Рубль опять пополз вверх
- Россияне кинулись скупать валюту
- Рубль готовится к встрече американского госсекретаря
- Рубль будет падать, потому что это выгодно
- На сайте ПФР появился виджет "Ваш контроль"
Новости раздела
- Рубль перестал слушаться правительство и Центробанк
- Никто не знает, куда дальше двинется рубль
- Правительство пообещало сделать все возможное, чтобы обрушить рубль
- Руководство ФНС экстренно обратилось с призывом к своим инспекторам
- В Корее ждут войну, но рубль растет
- Рубль опять пополз вверх
- Россияне кинулись скупать валюту
- Рубль готовится к встрече американского госсекретаря
- Сергей Стиллавин становится трейдером
- Рубль будет падать, потому что это выгодно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек
- Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее
- Во Владивостоке откроется гипермаркет крупной международной сети
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Названы фамилии возможных преемников Путина
- Северокорейская армия выходит на боевые позиции
- Всеволод Ию: "Местное самоуправление просто добивают"
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар
- Боевые корабли ТОФ покинули Корею
- Северная Корея все-таки сделала это