С 10 апреля увеличились штрафы за нарушения в ведении бухгалтерской отчетности

С 10 апреля вступил в силу закон, изменяющий порядок привлечения к административной ответственности за нарушение правил ведения бухучета, формирования и представления бухгалтерской отчетности. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минфин России уточнил, как новые нормы будут применяться на практике в своем информационном сообщении от 07.04.16 16 № ИС-учет-1.

Согласно новым правилам, теперь штраф за грубое нарушение правил ведения бухучета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет от 5 000 до 10 000 рублей (ранее — от 2 000 до 3 000 рублей).

Специалисты Минфина уточняют, что санкции налагаются на должностных лиц организации. К таковым относятся лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции: руководители и другие работники (ст. 2.4 КоАП РФ). При этом административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. В каждом конкретном случае размер штрафа устанавливает судья с учетом характера совершенного административного правонарушения, личности виновного, его имущественного положения, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность (ст. 4.1 КоАП РФ).

Наказание за повторное нарушение еще строже: либо штраф от 10 000 до 20 000 рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет (ст. 15.11 КоАП).

Нарушение считается повторным, если оно совершено не ранее, чем вступило в силу постановление о назначении наказания за совершение однородного административного правонарушения, но до того, как истек год с даты исполнения этого постановления (ст. 4.3, 4.6 КоАП РФ).

Чиновники также пояснили, что понимается под дисквалификацией, которая является одной из санкций. Это лишение права занимать руководящие должности, в том числе в исполнительном органе управления организации, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юрлицом. Дисквалификация за комментируемое нарушение может устанавливаться на срок от шести месяцев до трех лет (ст. 3.11 КоАП РФ).

Теперь под грубым нарушением требований к бухучету теперь понимается:

занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие искажения данных бухучета;

искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов;

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухучета;

ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухучета;

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухучета;

отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухучета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов. Документы бухучета хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.