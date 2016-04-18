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Минфин готов урезать бюджет-2016
В Минфине подготовили поправки в федеральный бюджет 2016 года, правда, в ведомстве пока так и не решили, вносить их весной или все же позже. Новые поправки в бюджет составлены исходя из средних цен на нефть в 40 долл. за баррель, что может оказаться слишком оптимистичной оценкой. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», если черное золото не подорожает, то правительству придется пойти на второй секвестр.
«Это решения в рамках антикризисного плана – направление ресурсов на поддержку отраслей, – 10-процентная оптимизация, источники приватизации, которых не было в бюджете, часть тактических мер», – пояснил Антон Силуанов, отвечая на вопрос журналистов о сути подготовленных Минфином изменений. При этом он сообщил, что ведомство пока не вносило свои предложения в правительство. «Минфин работает в части обычного бюджетного процесса, у нас правки в бюджет готовы», – говорит министр.
Глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что поправки в бюджет 2016 года, предусматривающие сокращение его незащищенных статей на 10%, уже готовы. Теперь правительство должно решить, когда их вносить в Госдуму.
Министерство финансов подготовило поправки в закон о бюджете на 2016 год, которые включают сокращение незащищенных расходов на 10% и меры антикризисного плана, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, вопрос о времени внесения этих поправок будет решать правительство.
«Минфин работает в части обычного бюджетного процесса, у нас правки в бюджет готовы. В конечном счете это будет определяться правительством в части целесообразности внесения поправок сейчас или чуть попозже», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).
Министр подчеркнул, что при разработке поправок сохранялась цель не превысить дефицит бюджета в 3% ВВП при цене на нефть $40 за баррель В поправках в федеральный бюджет на 2016 год учтены «решения в рамках антикризисного плана — направление ресурсов на поддержку отраслей, десятипроцентная оптимизация, источники приватизации, которых не было в бюджете, часть тактических мер».
Напомним, действующий бюджет рассчитан из цены на нефть $50 за баррель. В 2016 году Силуанов неоднократно заявлял, что в расчетах бюджета необходимо исходить цены $40 за баррель.
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