Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов

Платежная система Visa разрешила с середины февраля взимать комиссию с клиентов за снятие наличных российским банкам — владельцам банкоматов. Ранее правила платежных систем это запрещали, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Эту информацию подтвердили четыре банкира, пишут в пятницу «Ведомости». По словам источников издания, это правило начнет действовать только в том случае, если и другие платежные согласятся с ним. В MasterCard, по словам банкиров, это сделать готовы. Однако представители платежной системы «Мир» уверяют, что изменений не планируют, сообщает сайт НТВ.ru.

Сейчас при снятии денег с карточки в стороннем банкомате комиссия также берется, однако ее взимает выпустивший карту банк, который платит финансовому учреждению, принявшему эту карту. Некоторые банки сами платят эту комиссию, а с клиента денег не берут.

Размер межбанковской комиссии устанавливают сами платежные системы: у MasterСard она составляет 0,5% от суммы трансакции, у Visa — 0,45% плюс три рубля, у российской карты «Мир» — 0,45%.

Предполагается, что новая политика позволит установить единые правила игры, при которой клиент всегда будет знать размер взимаемой комиссии, каким бы банкоматом он ни воспользовался.

Следует отметить, что для россиян снятие наличных остается главным способом использования карт: в прошлому году они сняли в банкоматах 25,9 трлн рублей. На оплату товаров и услуг с помощью карт приходится, по данным ЦБ, 80% от общего числа безналичных трансакций.