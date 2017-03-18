Российские банки могут отказаться принимать евро

Российское банковское сообщество выступило с идеей ввести отрицательные процентные ставки по депозитам в валюте. ЦБ инициативу не поддержал. В результате банки могут отказаться принимать у населения депозиты в евро, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Центральный банк отклонил предложение Ассоциации региональных банков разрешить кредитным организациям вводить по своему усмотрению отрицательные ставки по валютным вкладам. Как говорится в официальном документе ЦБ, «нет уверенности в том, что внесение подобных изменений в законодательство обоснованно», пишет РБК.

При этом очевидно, что речь идет о депозитах в евро, поскольку, формулируя предложение об отрицательных ставках, представители ассоциации ссылались на отрицательные ставки в еврозоне. Ситуацию усугубляет и то, что корпоративные клиенты зачастую размещают свои валютные средства на счетах до востребования, что не позволяет банкам инвестировать их в долгосрочные проекты с повышенной доходностью. В результате прием валютных средств физических и юридических лиц (в частности экспортеров, получающих доход в валюте, или компаний, которым она нужна для расчетов с контрагентами) оборачивается для банков «соответствующими процентными издержками». Так происходит потому, что ставки дохода по депозитам и счетам у них хотя и различные (зависят от срока размещения, суммы, валюты и пр.), но в любом случае положительные, в том числе по средствам до востребования.

ЕЦБ впервые установил отрицательную ставку в 2014 году (когда она составила -0,10%) и с тех пор последовательно ее снижает. Сейчас она составляет -0,4%.

Ситуация с размещением долларовых вкладов иная. «Реальная ставка, под которую можно разместить привлеченные в долларах клиентские средства, существенно выше, и она продолжает расти», — говорит председатель правления Нордеа Банка Михаил Поляков.

Откуда взялась проблема

Несмотря на отрицательный ответ, ЦБ констатировал, что «проблема существует». По данным регулятора, валюты в привлеченных российскими банками средствах по итогам 2016 года было 26,5%. За год этот показатель сократился на 6,7 п.п., но остался значимым. Согласно данным «Обзора банковского сектора» ЦБ, на 1 марта 2017 года компании разместили в банках валюты (в рублевом эквиваленте) на 10 трлн руб., из них 7,5 трлн руб. — на депозитах, 2,5 трлн руб. — на расчетных и прочих счета. Физические лица на эту же дату держали в банках валюты на 5,5 трлн в рублевом эквиваленте.

Опрошенные РБК аналитики не смогли оценить, какая часть этих средств размещена в евро. Они указали, что от банка к банку соотношение рублей, долларов и евро в составе привлеченных клиентских средств может меняться очень сильно. Например, у Сбербанка, по данным отчетности по МСФО за 2016 год, объем привлеченных средств физических лиц в евро составлял (в рублевом эквиваленте) 1,2 трлн руб., в долларах — 1,9 трлн руб., в рублях — 8,7 трлн руб. Объем привлеченных средств юрлиц в евро — 0,5 трлн руб., в долларах — 2,5 трлн руб., в рублях — 2,7 трлн руб.

Руководитель дирекции по работе с частными клиентами Citibank в России Михаил Бернер объясняет проблему избытком ликвидности в евро на европейских рынках, к которым относится и российский: «Банкам негде разместить ликвидность в евро, а за средства, которые находятся на счетах клиентов, по российскому законодательству нужно платить какой-то процент. Это создает убытки — счета немаленькие, по ним нет никаких доходов, зато есть расходы».

Доплата со стороны клиентов за размещение валюты в банках могла бы снять остроту проблемы. «Выведя ставки по привлеченным валютным средствам в отрицательную плоскость, банк мог бы либо заработать, либо заставить клиентов забрать свои деньги», — говорит аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Никитин.

Российские банкиры также ссылаются на зарубежный опыт. Отрицательные ставки по клиентским счетам и депозитам разрешены в ряде европейских стран — Дании, Швеции, Швейцарии, Германии, Италии, Венгрии и пр., а также в Японии. Впрочем, сделано это с целью стимулировать преобразование сбережений в инвестиции на фоне невысокой, близкой к нулю инфляции или дефляции.

В России ситуация с инфляцией иная: по итогам 2016 года она составила 5,4%, цель ЦБ на конец 2017 года — 4%.

Почему ЦБ против

Комментируя свое решение, ЦБ привел два аргумента. Во-первых, «практика установления отрицательных ставок существует лишь в отдельных странах еврозоны и по отдельным операциям»; во-вторых, это может «привести к накоплению больших объемов валютной ликвидности вне банковской системы», то есть к росту теневого валютного рынка.

У ЦБ могут быть и другие причины возражать против введения отрицательных ставок по клиентским валютным средствам, считают банкиры. «Кроме бизнес-составляющей есть имиджевая. Многие клиенты, особенно физлица, могут воспринять отрицательные ставки негативно», — считает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников согласен, что «появление отрицательных ставок — достаточно серьезный негатив».

Что будет дальше

Банковское сообщество может решить проблему собственными силами. Банкирам проще перестать привлекать ликвидность в евро, убрав из линейки своих продуктов для физлиц соответствующие депозиты, указывают участники рынка. «Что касается физлиц, то выходом может быть прекращение привлечения новых вкладов в евро», — сказал РБК Степаненко, добавив, что Райффайзенбанк рассматривает такую возможность. По его мнению, эту стратегию могут избрать и другие игроки. В результате возможности россиян диверсифицировать свои сбережения сократятся.

Впрочем, пока в банковском сообществе нет единого мнения на этот счет. Сбербанк и Ситибанк планы по ставкам комментировать отказались. «Что касается ВТБ24 и розничного бизнеса банка ВТБ, в ближайшей перспективе корректировать доходность по валютным вкладам не планируется», — отметил представитель группы ВТБ.

Пойти таким же путем в отношении юрлиц банкам будет сложнее. «Хорошие корпоративные клиенты критичны для большинства банков, и отказываться от них из-за потерь по привлеченным евро никто не будет. Эту проблему банкам придется решать через улучшение работы своих казначейств», — заявил РБК менеджер одного из банков, входящих в топ-30 по объему активов.

По его мнению, проблема появилась не вчера, но при правильном управлении потоками ликвидности она разрешима. «Скорее всего, обращение ассоциации в ЦБ вызвано всплеском притока ликвидности в евро от клиентов каких-то конкретных банков, которое они вполне обоснованно подкрепили ссылкой на общую не самую простую ситуацию на рынке».

Не исключено, отмечает собеседник РБК, что в поcледние месяцы ситуацию усугубило аккумулирование российскими компаниями на своих счетах валюты, и в том числе в евро, для расплаты по внешним долгам. В первом квартале 2017 года, по данным ЦБ эти выплаты должны составить более 15 млрд в долларовом эквиваленте.