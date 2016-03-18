Сегодня Банк России может изменить ключевую ставку

Сегодня, 18 марта, состоится очередное заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. На фоне замедления инфляции впервые с августа 2015 года появились основания говорить о вероятном понижении ключевой ставки. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Такую возможность не исключил министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая на правительственном часе в Госдуме в среду, 16 марта. Он сообщил, что уровень инфляции в России год к году понизился до 7,9% (на 16 марта), притом что по итогам 2015 года инфляция составила 12,9%.

«Понятно, что здесь есть существенный ресурс, чтобы сделать шаг навстречу заемщикам, понизив общие ставки в экономике», — сказал министр, отвечая на вопрос, когда будут снижены ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Улюкаев также не исключил, что инфляция снизится до 7,5% к концу этого года.

Напомним, после резкого внеочередного повышения ключевой ставки в декабре 2014 года на фоне обвала рубля с 10,5% до 17% Центробанк в течение 2015 года пять раз последовательно снижал ее — до 11% в августе 2015-го. После этого совет директоров ЦБ каждый раз оставлял ставку без изменений.

Глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина еще в конце прошлого года заявляла, что ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику на одном из трех ближайших заседаний совета директоров (первое в этом году заседание прошло 29 января, а третье намечено на 29 апреля).

Банки.ру спросил у экономистов и аналитиков, пришла ли пора снижать ключевую ставку и, если это все-таки произойдет 18 марта, поможет ли такая мера оживить кредитование и запустить экономический рост. Несмотря на предпосылки, благоприятствующие снижению ставки, большинство опрошенных экспертов сходятся во мнении, что делать это пока рано, а значит, сюрпризов ближайшее заседание совета директоров ЦБ, скорее всего, не преподнесет. Инфляция снижается, но ее показатель пока выше, чем ориентиры ЦБ. А инфляционные ожидания (именно их берет в расчет регулятор при определении ключевой ставки) остаются высокими, говорят аналитики. Кроме того, из-за неопределенности с мировыми ценами на нефть уменьшение ключевой ставки может привести к новому ослаблению рубля.

Ряд аналитиков при этом считают, что вероятность небольшого снижения ставки 18 марта — до 10,5% — все же есть. Но вряд ли это поможет запустить рост российской экономики — с учетом международных санкций против России.

«Уровень неопределенности остается высоким»

Дмитрий Лепетиков, начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24:

— Наиболее вероятно, что ключевая ставка останется без изменений. Хотя есть некоторые обнадеживающие признаки улучшения ситуации (в частности, более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляции), но все же уровень неопределенности остается довольно высоким. Непонятно, в частности, насколько устойчивы цены на нефть, стабилизируется ли ситуация на Ближнем Востоке, смогут ли страны Европы оживить свою экономику и т. д.

Однако мы предполагаем, что, если не будет новых потрясений, уже в апреле снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта вполне возможно, а к концу года она может выйти на уровень 9—9,5%.

Снижение инфляции (до 7,5—8% по итогам 2016 года) и процентных ставок несколько оживит кредитование. Мы ожидаем роста портфелей по итогам года и в корпоративном, и в розничном секторе. Но раньше второго полугодия оживления экономики ждать не стоит, и по итогам года темп роста ВВП наверняка останется отрицательным.

«Стоит ожидать умеренного снижения ставки»

Антон Ванин, руководитель управления брокерских операций ИК «Алор Брокер»:

— На ближайшем заседании ЦБ стоит ожидать решения об умеренном снижении ключевой ставки. Ориентир — 50 базисных пунктов (что соответствует ставке 10,5%). В последний месяц наблюдается сокращение волатильности на рынке нефти и выраженный позитивный тренд рубля, что позволяет говорить о возможности начала постепенного смягчения денежно-кредитной политики. В то же время не стоит забывать о сохраняющихся негативных тенденциях в российской экономике — инфляционные риски остаются на высоком уровне, а значительная долговая нагрузка и снижение качества кредитных портфелей продолжают сдерживать гибкость монетарной политики.

«Снижение стоимости заемных средств — не панацея от кризиса»

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента «Альпари»:

— В условиях кризиса, когда корпоративный сектор нуждается в доступных кредитах, снижение ставки было бы к месту, но рубль по-прежнему достаточно слабый и волатильный. Поэтому снижение ключевой ставки сейчас несет в себе риски дальнейшего падения рубля. Если инфляция продолжит снижаться, вероятность снижения ставки с каждым заседанием будет возрастать.

При этом для оживления кредитования укрепления рубля и низкой инфляции недостаточно, должны быть приемлемыми условия кредитования. Ставки слишком высокие, плюс банки ужесточили отбор заемщиков.

Снижение стоимости заемных средств в определенной степени облегчит жизнь компаниям и корпорациям, но вряд ли это панацея от кризиса. Проблема ведь не только в том, что дорого занять. Рубль слабый, доступ на западные рынки капитала закрыт, действуют санкции, нефть и газ упали в цене, налоги растут, покупательная способность населения снижается, внутренний спрос – тоже. Это целый клубок проблем, которые влияют на нашу экономику. И решить их снижением ключевой ставки невозможно.

«Текущий экономический спад происходит в результате шока платежного баланса»

Дмитрий Куликов, старший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА:

— На ближайшем заседании Банк России, вероятно, останется консервативен и оставит ключевую ставку без изменений, чтобы перейти к снижению в конце апреля. Это обусловлено тем, что, несмотря на замедление месячных темпов инфляции до нормального значения в 0,6 процентного пункта, сохраняется риск ускорения в марте — апреле — из-за переноса ослабления рубля начала года во внутренние цены и эффекта от роста акцизов на топливо. В течение одного года — двух лет инфляция продолжит падение как за счет сдержанной индексации тарифов, так и в результате вероятной стагнации мировых цен на биржевые товары. Потенциал влияния на инфляцию курсовых колебаний (в условиях стабильно низких цен на основные экспортные товары) мал. В перспективе трех лет инфляция в России имеет все шансы приблизиться к целевому ориентиру 4%.

Текущий экономический спад происходит в результате шока платежного баланса. Его новое состояние при низких нефтяных ценах имеет шанс сохраниться надолго — спад вызван объективной подстройкой объемов экономической деятельности к новым условиям. Стагнация роста началась еще до шока и носит долгосрочный характер. Возможно, монетарное стимулирование дает слишком краткосрочный эффект, не способный заменить экстенсивную модель роста на интенсивную.

«С точки зрения рентабельности банков уровень ключевой ставки вполне приемлемый»

Максим Васин, главный экономист Национального рейтингового агентства:

— Нет необходимости в уменьшении ключевой ставки в настоящее время. Во второй половине 2015 года, после того как ставка была возвращена к 11%, банки вернулись к положительной процентной марже. Таким образом, с точки зрения рентабельности кредитных организаций и их возможности рефинансировать кредиты уровень ставки вполне приемлемый. С точки зрения регулирования валютных и инфляционных рисков уменьшение ставки должно идти вслед за снижением инфляции и при стабильной ситуации на валютном рынке. Тенденция к снижению инфляции в начале года наметилась. Однако инфляция пока выше ориентиров ЦБ, она снизилась недостаточно. Плюс чувствуется давление на российский рубль со стороны нестабильных цен на нефть — уменьшение ставки в настоящее время может привести к дальнейшему ослаблению рубля.

Инфляция в этом году вряд ли попадет в прогноз ЦБ (6—7%) и будет, вероятно, выше этих значений.

«Для рынка более важен тон пресс-релиза ЦБ»

Константин Комиссаров, советник председателя совета директоров Локо-Банка:

— На сегодняшний день у регулятора нет каких-то четких аргументов для понижения ставки, поэтому вероятность ее снижения крайне невелика. Для рынка более важен тон пресс-релиза ЦБ и последующие комментарии, потому что на предыдущем заседании совета директоров (29 января. — Прим. ред.) регулятор достаточно сильно ужесточил тон пресс-релиза.

Инфляция год к году чисто математически замедляется и находится на уровне 8%+ из-за очень высокой базы первой половины прошлого года. С точки зрения помесячной динамики картина не столь явно выражена: инфляция формально замедляется, но за счет наиболее волатильной компоненты — снижения цен на продукты питания. Тем не менее, скорее всего, к концу года инфляция замедлится, и это откроет для ЦБ возможности по снижению ставки в дальнейшем.

«Высокие ставки по кредитам по-прежнему негативно воздействуют на реальный сектор»

Денис Барабанов, заместитель руководителя аналитического центра МСП Банка:

— Вероятность снижения ставки на предстоящем заседании 18 марта достаточно низкая. Скорее всего, регулятор предпочтет дождаться дальнейшего снижения инфляции и укрепления рубля. Если нефть и вслед за ней рубль будут продолжать восстанавливаться, Банк России может задуматься о возможности возобновления цикла снижения ставки. Впрочем, основной ориентир — инфляция. В феврале годовой показатель инфляции опустился до отметки 8,1% — это минимум с сентября 2014 года. Однако говорить о существенном снижении инфляционных ожиданий не приходится, а эффект высокой базы, который активно проявлялся в прошлом году, теперь минимален.

Высокие ставки по кредитам по-прежнему негативно воздействуют на реальный сектор. Большинство банков все еще не готовы принимать на себя достаточно высокие риски, связанные с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным мониторинга, проводимого аналитическим центром МСП Банка, к февралю 2016 года уровень ставок кредитования субъектов малого и среднего бизнеса достиг 17,9%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с декабрем 2015 года. Уровень ставок по кредитам на срок выше трех лет составил 17,96% (в декабре 2015 года было 18,2%).

«Экономика не справляется с текущими кредитами»

Анна Нестерова, член президиума генерального совета «Деловой России»:

— Я считаю, что регулятору нужно подождать результатов первого квартала по отраслям. Нужно оценить цифры по инфляции, закредитованности населения и бизнеса, а также по динамике реальных заработных плат. Снижение доходов, увеличение закредитованности не создают основы для бесконтрольного потребительского поведения. Именно поэтому, при стабилизации сырьевых рынков, можно будет приступить к снижению ставки. По моему мнению, 80% — вероятность того, что ЦБ РФ 18 марта оставит ставку на прежнем уровне, 15% — что ставка будет понижена на 50 базисных пунктов, 5% — повышение ставки на 50 базисных пунктов.

Экономика не справляется с текущими кредитами — просроченная задолженность на начало февраля 2016 года составила 6,9% против 4,8% годом ранее, поэтому бума кредитования ожидать точно не приходится. Кроме того, вследствие некоторого повышения ставок по кредитам интересы заемщиков перемещаются в сторону сберегательного поведения. Если «дно» по средневзвешенным процентным ставкам (до года) для бизнеса было в октябре (13,6%), то в январе 2016 года эта цифра составила уже 13,8%.

На мой взгляд, снижение инфляции до заданных регулятором 4% в 2017 году — это планы, которым не суждено сбыться. Высокая волатильность сырьевых рынков пока не позволит России войти в стабильную колею с низкой инфляцией, и нам предстоят еще несколько лет неопределенности, пока экономика не выйдет на траекторию несырьевого развития. Снижение ставки — то, что мог бы себе позволить регулятор в период волатильности цен на энергоресурсы (50 базисных пунктов), — не окажет существенного влияния на экономический рост. Вместе с тем снижение ставки всколыхнет новую волну инфляционных ожиданий, что крайне нежелательно в нестабильное время.

«Это непозволительный риск для экономики»

Лазарь Бадалов, доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г. В. Плеханова:

— Предстоящее заседание совета директоров ЦБ, скорее всего, не преподнесет сюрпризов. Как показала практика, ЦБ сконцентрирован на инфляционном таргетировании и не стремится стимулировать экономический рост за счет быстрого снижения ставки. В нынешних условиях снижение ключевой ставки может обернуться ослаблением курса рубля и ростом инфляции. Учитывая нестабильную геополитическую ситуацию, это непозволительный риск для экономики страны. Поэтому, скорее всего, ЦБ ограничится смягчением риторики в отношении дальнейшего снижения ставки. То есть даст рынку намек на вероятное понижение на следующем заседании, которое состоится в конце апреля.

«Центробанку нужно убедиться, что цены на нефть миновали «дно»

Александр Гриченков, эксперт-аналитик MFX Broker:

— ЦБ нужно взять паузу, чтобы оценить, не приведет ли девальвация рубля, зафиксированная в начале года, к всплеску инфляции. Центробанку еще нужно убедиться, что цены на нефть действительно миновали «дно» и стабилизировались. Кроме этого, в начале года Банк России не исключил возможности повышения ставки, то есть выступил с довольно жестким заявлением по монетарной политике. Если вдруг после такого жесткого заявления регулятор внезапно понизит ставку, это подорвет доверие рынка к его сигналам. На мой взгляд, на этом заседании Центробанку стоит смягчить сопроводительное заявление, указать на возможность снижения ставки при снижении инфляционных рисков, но само снижение пока не производить. Тем не менее я допускаю, что Банк России может пойти на понижение ставки до 10,5% уже на заседании 18 марта. Вероятность такого события я оцениваю в 25%.

Поскольку снижение ставки в любом случае не будет радикальным, то и ожидаемый эффект в отношении экономического роста не стоит преувеличивать. Тем более что проявит он себя с некоторой задержкой. Выход экономики из кризиса зависит не только от политики Центробанка. Для улучшения экономической ситуации в условиях падения цен на основные экспортные товары страны и санкционного противостояния с Западом нужны не только шаги со стороны ЦБ, но и усилия правительства — и в плане налогово-бюджетных мер, и по части структурных реформ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.