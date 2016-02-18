S&P подтвердило "мусорный" рейтинг России

Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг России на «мусорном» уровне с негативным прогнозом. Аналитики агентства считают, что росту российской экономики будут мешать санкции и низкие цены на нефть. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте были подтверждены на уровне "BBB-/A-3", прогноз долгосрочного рейтинга - "негативный".

В сообщении агентства отмечается, что внеплановое рейтинговое действие в отношении России вызвано пересмотром прогнозов мировых цен на нефть.

На момент подтверждения рейтинга РФ в октябре прошлого года аналитики S&P полагали, что нефть марки Brent будет стоить в среднем $55 за баррель в 2016 году и подорожает до $70 за баррель к 2018 году. Теперь агентство прогнозирует, что в текущем году средняя цена барреля Brent составит $40, а в 2018 году будет равняться $50.

Отмечается, что соглашение между Россией, Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой о заморозке добычи нефти на январском уровне, достигнутое 15 февраля, не окажет существенного влияния на прогнозы цен на нефть.

S&P прогнозирует, что реальный рост ВВП России в 2016-2019 годах составит в среднем 0,5% против ожидавшегося ранее роста на 1%, а прогноз ВВП на душу населения в 2016 году понижен с $8,6 тыс. до $7,7 тыс.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.