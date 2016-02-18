Уволенный банкир едва не обвалил рубль

Хакерская атака на сайт Энергобанка в прошлом году, из-за которой кредитная организация потеряла 243 млн рублей, была местью уволенного сотрудника, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на VIII Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На Московской бирже 17 февраля 2015 года в короткий промежуток времени курс доллара колебался на 5 рублей в сторону повышения и понижения. Как выяснили специалисты, это стало следствием хакерской атаки на трейдинговую систему казанского Энергобанка, сообщает «РИА Новости».

«Все вы слышали историю, когда один банк из Татарстана проводил странные операции на Московской бирже с иностранной валютой. Было очень много расследований, мы расследовали этот инцидент, сам банк расследовал инцидент, приглашалась внешняя фирма. В результате бенефициар не выявлен», — заявил Швецов.

17 февраля в 12.25 мск доллар стоит 77,55 рубля, евро — 86,45 рубля. В этот день на Московской бирже происходили сильные колебания валютных курсов. Стоимость доллара резко увеличивалась и уменьшалась в интервале пяти рублей в течение короткого времени. Позднее выяснилось, что инцидент произошел в результате хакерской атаки трейдинговой системы казанского Энергобанка. Финансовая организация потеряла 243 млн рублей.

В конце 2014 года на фоне падения нефтяных котировок наблюдалось резкое ослабление курса рубля.

16 декабря для борьбы с растущими инфляционными и девальвационными рисками Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%. После этого в ходе биржевых торгов евро пробил отметку 100 рублей, доллар — 80. Этот день стали называть черным вторником. С тех пор регулятор последовательно снизил ключевую ставку до 11%.

Эксперты сомневаются, что один игрок способен повлиять на курс рубля.

— Вообще история странная: непонятно, как такой небольшой банк смог как то серьезно повлиять на курс валюты, — уверен аналитик Fitch Александр Данилов. — Возможна ситуация, когда у уволенного сотрудника сохранялись пароли доступа к системе. В любом случае банк не мог бы заключать сделки на крупные суммы, ведь для этого необходимо какое-то обеспечение, которого скорее всего у некрупного игрока не было.

— Теоретически один человек мог бы совершить подобное, — говорит директор аналитического департамента Национального рейтингового агентства Карина Артемьева, — однако это означает, что у этого оператора были все необходимые допуски для такой игры и значительные лимиты на операции, чтобы такое провернуть. А это уже вопрос надзора — почему все эти права были предоставлены этому трейдеру и почему эти операции не были пресечены в самом начале.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.