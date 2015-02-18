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Рубль готов отыграть рубеж "60"

18 Февраля 2015, 08:42 | В России

Рубль в последние дни не демонстрирует сильных движений и торгуется около уровней закрытия понедельника. На руку российской валюте продолжает играть рост нефтяных котировок, которые уже вплотную подобрались к отметке 62 доллара за баррель по сорту Brent, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Также умеренный позитив исходит от того, что серьезных нарушений в ходе выполнения минских договоренностей сейчас не происходит, по крайней мере, так считают мировые лидеры.

При этом основным сдерживающим фактором является необходимость погашения крупных заимствований в иностранной валюте российскими компаниями в феврале и марте. Предполагаемая сумма превышает 30 млрд долларов.

Впрочем, покупки на погашения по внешним заимствованиям во второй половине февраля, скорее всего, будут нивелированы продажей выручки экспортеров для налоговых выплат.

Поэтому наиболее вероятным сценарием для рубля является постепенное укрепление с периодическими коррекциями. Ближайшей целью для снижения пары доллар/рубль является диапазон 61,5 – 62.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт "БКС Экспресс", специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: рубль  валюта  brent  доллар  ммвб 



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