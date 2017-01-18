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Рубль может ослабнуть до 70
Для российского рынка сейчас важна общая температура на западных площадках, сообщает деловая газета «Золотой Рог». А там сейчас после того, как выбрали Трампа президентом США, все стали смотреть с лупой на то, какие шаги он предпримет.
Инаугурация ожидается в эту пятницу, 20 января. На нашем рынке мы видели в начале года импульсы к росту. Индекс ММВБ обновил максимум. А сейчас идет коррекция, кстати не глубокая, поэтому ничего страшного нет.
За что мы зацепились для коррекции? Нефть на достаточно комфортных уровнях. Но есть заминка с предложением по дивидендам. Как оказалось, проект утвержден, но отправлен обратно в Минфин. Довольно интересно за этим наблюдать, потому что в бюджете уже заложены повышенные дивиденды. Как будут из этой ситуации выходить, я не знаю. Но это все не смешно, потому что в бумагах, где мажоритарным акционером является государство, это "Аэрофлот" "АЛРОСА", "Газпром", "Россети", "ФСК ЕЭС", оцениваются потери. Если дивиденды, например, будут по старым правилам заплачены из рассчета 25% по МСФО, акционеры компаний могут недополучить более 300 млрд рублей.
Целью текущей коррекции по ММВБ считаю 2150 пунктов. А если пойдут ниже, то это район 2050-2060 пунктов. В прошлом году ситуация развивалась достаточно негативно для мировых рынков. Индексы начали падать в январе. Сейчас они стоят на месте, но на высоких уровнях, может развернуться коррекция. Если вдруг обострятся отношения между Китаем и США, в Европе какой-то конфликт разгорится – это снова геополитический риск, лишний повод для коррекции. На российские активы видение хорошее, но некоторые бумаги перегреты. Те же "АЛРОСА", "Аэрофлот" и "Мосбиржа" дорого стоят. Если они технически скорректируются от текущих отметок, ничего страшного.
Доллар находится под давлением. Пытаются его прижимать под уровнем 59,1 рубля. По волновой теории (мне близка теория волновиков), downside от текущих уровней составляет от 1 до 3 рублей. То есть 58-56 рублей. Доделывается четвертая волна снижения. Пятая волна роста - импульс вверх – потенциал до +25 рублей. Это согласуется с нарастанием напряженности фундаментальных факторов. То есть плохой платежный баланс, плохая ситуация с бюджетом, снижение объема Резервного фонда. Сейчас закончат импульс вниз, а потом смогут отскакивать наверх. Правда не понятно, когда это произойдет. Многие аналитики ставят на рост доллара во втором полугодии этого года в область 66-70. Здесь тот случай, когда и фундаменталка, и техника указывают наверх.
Автор скептически нестроен по поводу закрепления нефти выше 60 долларов. Сейчас нас ждет ревизия договорённости ОПЕК. Я не исключаю, что могут быть неприятные сюрпризы. При цене нефти в 55 долларов рубль может ослабнуть до 65-70. Если это будет выгодно и благоприятно для наполнения золотовалютных резервов, бюджета, то почему бы и нет.
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Журналисты вот конкретно этого говно издания! Вы в течении всего 2016 года и такие же криворукие и безмозглые аналитики и эксперты прогнозировали курс доллара на 31. 12. 2016 года равным 100 рублям минимум. По факту курс был в половину меньше. На основании вышесказанного я настоятельно рекомендую вам убиться об стену, выпить яду и прыгнуть с моста в бухту Золотой рог и захватить с собой своих аналитиков, экспертов и прочих дезинформаторов. Уже реально противно читать ваши тупые опусы. PS: редактор прекрати пить и начни проверять материалы на адекватность