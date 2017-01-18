Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Доллар теряет позиции
К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе – ситуация на рынке нефти, а также динамика сегмента FOREX, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
К 12:50 мск Brent торгуется в районе $56,4, прибавляя около 0,9%. Ближе к выходным в Вене планирует собраться комитет по контролю за исполнением сделки по сокращению нефтедобычи. Отметим, что пока участники договоренностей придерживаются обозначенных планов, страны, не вошедшие соглашение, например Ливия, активно наращивают производство. Активизировались и американские сланцевики.
Сырьевой фактор поддерживает рубль, несмотря на обострившиеся риски ЕС. Во вторник премьер-министр Великобритании может объявить о жестком сценарии процедуры Brexit, предполагающем выход Британии из единого европейского рынка. Тереза Мэй намерена контролировать миграционные потоки, и это приоритетная задача.
Тем временем, на рынке FOREX доллар проседает против корзины валют: индекс DXY теряет около 0,5%. В целом картина укладывается в рамки коррекции после ралли прошлого года. Инвесторы ждут конкретики от Дональда Трампа. Пока фундаменталии складываются в пользу возобновления роста американской валюты в среднесрочном периоде, ибо ФРС настроена на повышение процентных ставок.
В последние недели пара USD/RUR (TOM) движется в рамках локального нисходящего канала. Ближайшее сопротивление по паре – 60 (верхняя граница фигуры). В случае закрепления ниже 59 USD/RUR может отправиться к 58,3-58.
Оксана ХОЛОДЕНКО, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Доллар теряет позиции
- Речи Трампа и проблемы Европы не смогли сломить рубль
- Рубль напрягся в ожидание итогов встречи Путина с министрами
- Доллар тянется в направлении 61
- Даже иностранцы кинулись скупать рубли
- Курс доллара рухнул ниже 60 рублей
- Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения
- К Новому году рубль заметно укрепится
- Япония готова потратить на сотрудничество с Россией $29 млн
- Рубль резво движется к курсу 60
Новости раздела
- Доллар теряет позиции
- Речи Трампа и проблемы Европы не смогли сломить рубль
- Бюджетников переведут на карту "Мир" в приказном порядке
- Число краж денег с карт россиян в 2017 году вырастет на 30%
- Иски против граждан в банках будут писать роботы-юристы
- Рубль напрягся в ожидание итогов встречи Путина с министрами
- Доллар тянется в направлении 61
- Даже иностранцы кинулись скупать рубли
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- На Владивостокскую агломерацию подали иск в Верховный суд
- На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой
- В Приморье работница ювелирного магазина предстанет перед судом за присвоение имущества
- Во Владивостоке по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело
- Бюджетников переведут на карту "Мир" в приказном порядке
- Пенсии приморцам повысят через месяц
- По требованию суда и прокуратуры власти Владивостока проведут ремонт Рудневского моста