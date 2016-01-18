Биржевой курс доллара взлетел выше 78 рублей

Курс американской валюты на открытии торгов на Московской бирже превысил 78 руб. за доллар. Накануне после снятия санкций с Ирана нефть марки Brent упала ниже $28/барр.

Торги валютой на Московской бирже стартовали 18 января 2016 года новым падением курса рубля, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Сразу после начала торгов курс доллара впервые более чем за год перевалил за 78 руб., достигнув на максимуме отметки 78,936 руб., что на 1,333 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В предыдущий раз, пишет РБК, выше 78 руб. курс доллара поднимался 16 декабря 2014 года, когда был зафиксирован максимальный со времен деноминации 1998 года показатель 80,1 руб.

Курс евро на Московской бирже сегодня также растет, поднявшись на максимуме до отметки 86,864 руб., что на 1,184 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Обесценивание рубля происходит на фоне нового падения мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года опустилась до $27,72.

«Локальный спрос на иностранную валюту остается умеренным, так что рубль продолжает движение в соответствии с динамикой внешних факторов. Одним из главных среди них в данный момент остается цена на нефть, и, если ее падение продолжится, это может способствовать и дальнейшему ослаблению рубля. Вместе с тем на этой неделе поддержку рублю могут оказать экспортеры, которые, по всей вероятности, начнут продавать валютную выручку перед уплатой НДПИ, предстоящей в следующий понедельник», — отметили аналитики «ВТБ Капитала» Максим Коровин и Татьяна Чернявская.

По словам руководителя трейдинга ИК «Атон» Ярослава Посеваткина, при таких ценах на нефть рубль выглядит довольно крепким.

«Возможно, не все участники еще вернулись из отпусков. Кроме того, вероятно, мы не так резко реагируем на внешние шоки из-за того, что отток капитала из страны естественным образом уменьшился», — отмечает эксперт.

К 10:20 мск стоимость мартовских фьючерсов Brent на бирже ICE составляла $28,18 за баррель, а стоимость доллара на Московской бирже — 78,824 руб., курс евро — 85,83 руб.

Официальный курс доллара с 16 января 2016 года установлен ЦБ РФ на уровне 76,565 руб. Официальный курс евро на сегодня составляет 83,2951 руб.

Согласно новому «индексу бигмака», курс российского рубля занижен почти на 70%. Судя по расчетам экспертов The Economist, за один доллар сейчас должны давать лишь 23,12 руб.

Основные фондовые индексы Московской биржи также снижаются. На минимуме «рублевый» индекс ММВБ опустился до отметки 1583,02 пункта, что на 1,57% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. «Долларовый» индекс РТС упал до 632,19 пункта, что на 3,18% ниже уровня закрытия пятничных торгов.

«Индекс ММВБ стоит ловить возле отметки 1570 пунктов. Это был ценовой минимум лета прошлого года. Акции «Газпрома» в пятницу пробили важный уровень поддержки на 130 руб., и, видимо, теперь «медведи» не ослабят хватку до тех пор, пока бумаги не увидят отметки 120–122 руб. Курс доллара к рублю в ближайшие день-два будет тестировать на прочность ценовой максимум декабря 2014 года на отметке 80», — полагает главный аналитик «Управление Сбережениями» Александр Потавин.

Аналитик «КИТ Финанс Брокер» Анна Устинова напоминает, что сегодня торговый день пройдет без участия американского рынка: биржи США закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.