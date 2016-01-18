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Премьер Медведев сегодня должен ответить на вопрос "что делать?"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник совещание по финансово-экономическим вопросам, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
В совещании примут участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин, Юрий Трутнев и Александр Хлопонин, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Череда совещаний у премьер-министра с участием членов кабинета проходит на фоне резкого снижения цен на нефть. Так, в минувшую пятницу на совещании у премьера были рассмотрены вопросы исполнения федерального бюджета на 2016 год, а также планы по поддержке транспортного машиностроения, автомобильной и легкой промышленности.
Цены на нефть неуклонно падают на протяжении 18 месяцев из-за перенасыщения нефтяного рынка и высокого уровня добычи. В новом году цена барреля нефти Brent уже опускалась ниже 30 долларов. Глава Минфина Силуанов предположил, что цена на нефть в первом полугодии сохранится на низких уровнях, не исключено падение котировок даже ниже текущих уровней. Однако со второго полугодия возможно постепенное увеличение цен на "черное золото".
При этом, по его словам, эксперты уже не ждут того, что цены на нефть сложатся на уровне 50 долларов за баррель в среднем за год. Бюджет РФ на 2016 год сверстан, исходя из базового прогноза Минэкономразвития, согласно которому среднегодовая цена на нефть составит 50 долларов за баррель, курс рубля – 63,3 рубля за доллар, рост ВВП достигнет 0,7%, уровень инфляция – 6,4%, рост промпроизводства – 0,6%.
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