Глава Центробанка Набиулина рассказала, в чем сегодня лучше сохранять сбережения

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что россиянам следует хранить свои сбережения в национальной валюте, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Набиуллина обратила внимание на то, что уровень инфляции в России будет снижаться и дальше, поэтому рублевые сбережения не будут «съедаться», передает RNS.

При этом она отметила, что не стоит ждать чрезмерного роста курса рубля на фоне решения ОПЕК и ряда стран, не входящих в картель, сократить добычу нефти. По словам Набиуллиной, укрепления рубля, которое бы несло риски для финансовой стабильности РФ, в ЦБ не ожидают.

В целом, подчеркнула Набиуллина, российская валюта стала менее зависима от стоимости нефти. При этом зависимость продолжит снижаться по мере диверсификации экономики РФ, передает РИА Новости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.