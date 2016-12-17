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Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
Банк России отозвал ряд лицензии у девяти страховых компаний и страховых брокеров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
У "Национальной страховой группы" из-за неустранения в установленный срок нарушений страхового законодательства отозваны лицензии на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
У страховой компании "Селена" отозвана лицензия на осуществление страхования, у компаний "Независимость" и "Страховое общество ЖАСО" - на осуществление страхования и перестрахования, у "СК Благосостояние общее страхование" - на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Лишены лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера "Страховая брокерская компания "Альтернатива" и "Страховой брокер МИРТ", а "Страховой брокер ВПБ" и "Страховой брокер "КНТ" потеряли право осуществляь страховую брокерскую деятельность.
Приостановлена лицензия на осуществление страхования у страховой компании "Вектор", что вызвано несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности. Компания не может больше заключать новые договоры страхования, но обязана исполнять свои обязательства перед страхователями в связи с наступлениями страховых случаев.
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