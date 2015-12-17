www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 76.72 р. 10 CNY: 98.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

В 2015 году Сбербанк выдал малому бизнесу около 200 миллиардов рублей

17 Декабря 2015, 10:34 | В России

На 1 декабря 2015 года Сбербанк выдал малому бизнесу 195,3 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент – начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей ШАРОВ.

Под гарантии Корпорации МСП Сбербанк выдал около 2300 кредитов на сумму более 15,5 млрд рублей. Кредитование под гарантию Корпорации снижает ставку от 0,5 до 1,5% по инвестиционным кредитам и до 4% – по беззалоговым кредитам.

Андрей Шаров также рассказал о ключевых фокусах работы Сбербанка с малым бизнесом в 2016 году: «Рост кредитного портфеля по малому бизнесу, развитие небанковских сервисов, в частности, открытие счета и выдача кредита онлайн без запроса документов от клиента, мобильная касса на бизнес-планшете, бухгалтерия онлайн, новая модель обслуживания клиентов через контактный центр, новый формат взаимодействия с клиентом в отделении, навигатор для малого бизнеса» и др.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: бизнес  сбербанк  кредит 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru