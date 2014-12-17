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Устойчивость банка к кризису не зависит от его размера
Президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН позитивно оценивает устойчивость небольших региональных банков в кризисной ситуации.
В беседе с корреспондентом газеты «Золотой Рог» во время банковской конференции «Российский банковский сектор», которую для представителей СМИ ежегодно проводит Альфа-Банк, Гарегин Тосунян, в частности, сказал:
- Практика показала, что банки небольшого масштаба порой демонстрировали большую устойчивость, чем крупные банки. Формула очень простая – устойчивость не является линейной функцией от масштаба банка. В регионах небольшие банки себя зарекомендовали, устойчиво работая в кругу своей клиентуры. В кризисных условиях они умудряются выживать, держа высокую остаточность, проводя политику, ориентированную на клиента. Клиенты таких банков, как правило, знают состояние пульса, кровяного давления, семейных отношений сотрудников банка, его собственников. Т. е. у небольшого банка и его клиентов локально складываются достаточно прозрачные взаимоотношения, чего нельзя сказать по отношению к большим банкам, потому что там вы общаетесь со вторым, третьим, десятым уровнем, там конвейерное производство. Но везде есть свои преимущества и недостатки. Поэтому я сторонник того, чтобы в стране были банки с госучастием, правда в разумных пределах, банки с частным капиталом, причем крупным, средним, с иностранным участием в разумных пределах, и соответственно, банки муниципального масштаба.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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