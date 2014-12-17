www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Устойчивость банка к кризису не зависит от его размера

17 Декабря 2014, 15:53 | В России

Президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН позитивно оценивает устойчивость небольших региональных банков в кризисной ситуации.

В беседе с корреспондентом газеты «Золотой Рог» во время банковской конференции «Российский банковский сектор», которую для представителей СМИ ежегодно проводит Альфа-Банк, Гарегин Тосунян, в частности, сказал:

- Практика показала, что банки небольшого масштаба порой демонстрировали большую устойчивость, чем крупные банки. Формула очень простая – устойчивость не является линейной функцией от масштаба банка. В регионах небольшие банки себя зарекомендовали, устойчиво работая в кругу своей клиентуры. В кризисных условиях они умудряются выживать, держа высокую остаточность, проводя политику, ориентированную на клиента. Клиенты таких банков, как правило, знают состояние пульса, кровяного давления, семейных отношений сотрудников банка, его собственников. Т. е. у небольшого банка и его клиентов локально складываются достаточно прозрачные взаимоотношения, чего нельзя сказать по отношению к большим банкам, потому что там вы общаетесь со вторым, третьим, десятым уровнем, там конвейерное производство. Но везде есть свои преимущества и недостатки. Поэтому я сторонник того, чтобы в стране были банки с госучастием, правда в разумных пределах, банки с частным капиталом, причем крупным, средним, с иностранным участием в разумных пределах, и соответственно, банки муниципального масштаба.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: кризис  банки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru