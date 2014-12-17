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Доллары в банках продают уже по 150 рублей

17 Декабря 2014, 13:20 | В России

Курс евро в филиале банка "Восточный экспресс" в Туле достигал 150 рублей, в целом в городе не наблюдалось ажиотажа из-за обесценивания рубля, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал «Утро.Ru».

Курсы валюты в пунктах коммерческих банков в Туле менялись в течение дня несколько раз, ажиотажа не наблюдалось, Если в утренние часы курс евро в обменных пунктах тульских филиалов коммерческих банков составлял не более 75-80 рублей, то уже днем курс европейской валюты значительно вырос: в "Газэнергобанке" - до 95 рублей, в "Траст банке" - 100 рублей, в Сбербанке - более 110 рублей. В филиале банка "Восточный экспресс" за 1 евро предлагали уже 150 рублей. Очередей за валютой в обменных пунктах банков не наблюдалось.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: валюта  банк  доллар 



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Комментарии

  • Zade14:06, 17.12.2014#

    Бл. . . , еп. . . . , твою. . . , пи. . . Вы прослушали прогноз развития российской экономики на ближайшую перспективу.

  • Псевдоним19:27, 19.12.2014#

    ффф

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:48, 21.12.2014#

    сбербанк как все государственное (роснефть, аэрофлот) ценниками как всегда лидирует. .

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