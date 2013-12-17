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Корпоративные заемщики реструктурируют долги и меняют банки

17 Декабря 2013, 10:10 | В России

Стагнация в экономике приводит к ухудшению финансового состояния предприятий. Как следствие, корпоративным заемщикам приходится реструктурировать долги, переходить в банки, предлагающие более выгодные условия кредитования.

По прогнозам экспертов, в следующем году доля проблемных долгов увеличится, пишет РБК daily.

С начала года объем кредитов, предоставленных банками нефинансовым организациям, вырос на 10%. По данным ЦБ, совокупный объем задолженности корпоративного сектора перед кредитными организациями превысил на 1 ноября 22 трлн рублей. Темпы роста сопоставимы с прошлогодними, но, учитывая наступление в российской экономике стагнации, прирост корпоративного кредитования может замедлиться, доля проблемных долгов - вырасти.

«В 2008-2009 годах доля реструктурированных корпоративных кредитов составляла 10-15% от общего объема, потом она снижалась за счет новых выдач. Сейчас эта доля - около 10%, при этом плохих кредитов в ней примерно треть», - напоминает вице-президент Moody’s Евгений ТАРЗИМАНОВ. Он ожидает, что из-за ухудшения экономической ситуации объем плохих долгов в корпоративном секторе может возрасти в 2014 году.

Доля реструктурированных кредитов в этом году увеличилась с начала года, по данным ЦБ, с 13,8 до 15% (ЦБ дает статистику по всем ссудам, включая розничные, но основной объем приходится на корпоративные). За прошлый год она снизилась с 14,7 до 13,8%.

Реструктурированные кредиты не всегда проблемные. Г-н Тарзиманов поясняет, что значительная часть реструктуризаций связана с тем, что банк-кредитор стремится удержать клиента и предлагает ему более интересные условия обслуживания долга. На втором месте - уже реструктуризация проблемных кредитов. У Сбербанка, например, доля кредитов с измененными условиями составляет 8% от общего портфеля, при этом плохие ссуды занимают в нем примерно десятую часть. Далеко не все банки раскрывают в международной отчетности объем кредитов с измененными условиями. В их числе Сбербанк, Россельхозбанк, НОМОС-банк, «Дельтакредит», Балтинвестбанк.

Банки неохотно идут на реструктуризацию кредитов корпоративных заемщиков, ведь если кредит проблемный, то такое решение может лишь отсрочить дефолт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: кредиты  долги 



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