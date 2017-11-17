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Рубль до новогодних праздников повторит сценарий 2015 года
В ближайшее время рубль продолжит находиться под действием негативных факторов
Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари»:
- Ноябрь ознаменовался сменой настроений на валютном рынке. Рубль, выглядевший сильно в предыдущие четыре месяца, вдруг утратил основные факторы поддержки.
Единственное, что до последнего поддерживало курс рубля на стабильном уровне - растущие цены на нефть. Показательно, что стоимость нефти в рублях за две недели с 24 октября по седьмое ноября выросла на 15 процентов, но в тот момент рубль игнорировал рост нефти. Но на этой неделе исчезла и поддержка со стороны нефтяных котировок: цена на североморскую смесь Brent откатилась к 61,5 доллара за баррель. Курсы пары доллар/рубль и пары евро/рубль быстро поднялись до четырехмесячных максимумов. При этом доллар превысил психологическую отметку в 60 рублей, а евро - в 71 рубль.
В ближайшее время рубль продолжит находиться под действием негативных факторов. В этом отношении он не одинок - под давлением продавцов также товарные валюты (австралийский и новозеландский доллары) и валюты развивающихся стран (турецкая лира, бразильский реал). На текущий момент инвесторы отдают предпочтение валютам развитых стран - евро, доллару, японской иене и швейцарскому франку.
Мы отмечаем снижение спроса на российские государственные облигации. Банк России продолжает постепенное снижение ставок экономики (очередное снижение ключевой ставки ожидается 15 декабря), что делает ОФЗ менее интересными в глазах инвесторов. За последний месяц индекс облигаций RGBI снизился на 0,7 процента. Для рынка облигаций это сильное падение, показывающее низкий спрос со стороны инвесторов. Нет спроса и на новые выпуски ОФЗ, размещаемые Минфином, это при том, что еще месяц назад они проходили с переподпиской в три раза.
Не стоит сбрасывать со счетов и геополитический фактор. В мире непростая политическая обстановка: Иран усилил свое влияние на Ближнем Востоке (этим недовольна Саудовская Аравия), по-прежнему неспокойно на Корейском полуострове. На мировой арене происходит перегруппировка сил - показательно заключение крупных экономических контрактов между США и Китаем. Не исключена возможность введения новых санкций в отношении России.
Еще один фактор не в пользу рубля - повышенный спрос на валюту со стороны корпораций. Это вполне объяснимо: до конца года российским компаниям предстоят крупные выплаты по внешним долгам. Кроме того, активно пополняет валютные резервы и Минфин - он направляет до 5,8 миллиарда рублей на покупку валюты ежедневно. Фактически все сверхдоходы от дорогих нефти и газа сейчас идут на пополнение "валютной кубышки" на случай возможных экономических или политических потрясений в будущем. Учитывая то, что еще в сентябре ЦБ РФ свернул валютное РЕПО, на рынке чувствуется нехватка валютной ликвидности. Это толкает курсы доллара и евро вверх.
Для рубля "палочкой-выручалочкой" в очередной раз могут стать цены на нефть. На этой неделе они находятся под давлением из-за роста запасов в США и снижения прогнозов МЭА относительно спроса на нефть на 100 тысяч баррелей в сутки на 2017-2018 годы. Но в конце этого месяца фокус внимания переключится на саммит ОПЕК, который пройдет в Вене 30 ноября. Ожидается продление соглашения ОПЕК+ по сокращению квот на добычу нефти на более длительный период - это позитив для Brent. Впрочем, полагаться лишь на непредсказуемые цены на нефть - неблагодарное занятие.
Судя по всему, в этом году повторяется сценарий 2015 и 2016 годов, когда в ноябре-январе рубль выглядел слабо. Все посткризисные года в этом отношении похожи друг на друга. Видимо, сезонный фактор проявит себя и в этом году. Исходя из перечисленных факторов, в ближайшее время рубль продолжит находиться под давлением.
Курс пары доллар/рубль до конца ноября может дойти до 61-62 рубля, а курс пары евро/рубль - до 72-73 рублей. О сильном ослаблении речь, в любом случае, не идет. Но если вы планировали провести новогодние каникулы за границей, стоит подумать о покупке валюты уже сейчас.
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