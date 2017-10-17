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Курс рубля потянулся вслед за нефтью
Рост Brent из-за рисков и ОПЕК
Сегодня: Скорее позитивный внешний фон. Геополитическая напряженность способствует росту нефтяных котировок, что, в свою очередь, может поддержать спрос на рисковые активы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Опасения по поводу перебоев в поставках выросли на фоне эскалации боевых действий в курдском городе Киркук, на который приходится около 10% всей нефти, добываемой в Ираке, а также после сообщений, что курды остановили добычу на крупных месторождениях (Бай Хассан и Авана). По ядерной повестке можно отметить усиление ожиданий, что США могут восстановить санкции против Ирана, а также заявление заместителя постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рена, что ядерная война может начаться в любой момент. Дополнительную поддержку «нефтяным быкам» оказывает повышение уровня выполнения сделки ОПЕК до 86% (по данным МЭА).
Рост в США и Азии. Американский рынок акций завершил вчерашний день на положительной территории (DJIA +0.37%, S&P 500 +0.18%, NASDAQ +0.28%). Азиатские индексы сегодня утром растут (Hang Seng +0.18%, Shanghai +0.06%, Nikkei +0.36%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.03%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $57.83 за барр. – выше открытия.
Вчера: Нефть задавала тон. Рынки двигались за котировками Brent, которые повышались на фоне указаний на сокращение предложения нефти на рынке (снижение числа буровых установок в США), а также усиления рисков перебоев в поставках из-за геополитической напряженности (Ирак, США-Иран).
По итогам дня: Цены на нефть Brent выросли (+1.26% до $57.9 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 57.27, РТС (+0.14%), ММВБ-50 (+0.36%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик «БКС Глобал Маркетс», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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