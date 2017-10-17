www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.09 р. 100 JPY: 51.07 р.
EUR: 67.3 р. 10 CNY: 86.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Курс рубля потянулся вслед за нефтью

17 Октября 2017, 18:23 | В России

Рост Brent из-за рисков и ОПЕК

Сегодня: Скорее позитивный внешний фон. Геополитическая напряженность способствует росту нефтяных котировок, что, в свою очередь, может поддержать спрос на рисковые активы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Опасения по поводу перебоев в поставках выросли на фоне эскалации боевых действий в курдском городе Киркук, на который приходится около 10% всей нефти, добываемой в Ираке, а также после сообщений, что курды остановили добычу на крупных месторождениях (Бай Хассан и Авана). По ядерной повестке можно отметить усиление ожиданий, что США могут восстановить санкции против Ирана, а также заявление заместителя постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рена, что ядерная война может начаться в любой момент. Дополнительную поддержку «нефтяным быкам» оказывает повышение уровня выполнения сделки ОПЕК до 86% (по данным МЭА).

Рост в США и Азии. Американский рынок акций завершил вчерашний день на положительной территории (DJIA +0.37%, S&P 500 +0.18%, NASDAQ +0.28%). Азиатские индексы сегодня утром растут (Hang Seng +0.18%, Shanghai +0.06%, Nikkei +0.36%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.03%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $57.83 за барр. – выше открытия.

Вчера: Нефть задавала тон. Рынки двигались за котировками Brent, которые повышались на фоне указаний на сокращение предложения нефти на рынке (снижение числа буровых установок в США), а также усиления рисков перебоев в поставках из-за геополитической напряженности (Ирак, США-Иран).

По итогам дня: Цены на нефть Brent выросли (+1.26% до $57.9 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 57.27, РТС (+0.14%), ММВБ-50 (+0.36%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик «БКС Глобал Маркетс», Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru