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Рубль оглядывается на нефть, Иран и ФРС
Прогноз на неделю
Прогноз на неделю: Рынки с осторожностью следуют за нефтью. Геополитические факторы перевешивают перспективы ужесточения монетарной политики США, что способствует повышению цен на нефть. Тем не менее в начале недели на рынках будет преобладать осторожность, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Цены на нефть выросли на фоне сокращения числа буровых установок США, а также в свете ожиданий повторного введения санкций против Ирана после того, как Дональд Трамп отказался сертифицировать соблюдение Тегераном условий соглашения. Сейчас у конгресса 60 дней на принятие решения относительно восстановления ограничений, снятых в рамках недавней сделки.
• Тон заявления главы ФРС Йеллен в воскресенье на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка остался жестким. В частности, ФРС планирует продолжить плавное повышение ставок по мере того, как уверенный рост, а также благоприятная ситуация на рынке труда и в мировой экономике способствуют восстановлению цен. Некоторую поддержку рисковым активам оказывают сообщения, что следующим председателем ФРС может стать Джером Пауэлл, сторонник мягкой монетарной политики, а не бывший фаворит «ястреб» Кевин Уорш.
• Также 18 октября начнется XIX Всекитайский конгресс компартии Китая, на котором будут представлены экономическая программа и руководство ключевых направлений на следующие пять лет. Из важных макроданных инвесторы ждут индексы ZEW в Германии, промпроизводство, Бежевую книгу, данные по инфляции и опережающие индикаторы в США, ВВП и промпроизводство в Китае.
Рост в США и по большей части в Азии. (DJIA +0.13%, S&P 500 +0.09%, NASDAQ +0.22%), азиатские рынки по большей части растут (Hang Seng +0.85%, Shanghai -0.11%, Nikkei +0.65%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.12%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $57.81 за барр. – выше открытия.
Обзор минувшей недели: Отскок после снижения. В начале недели цены на нефть Brent и спрос на рисковые активы оказались под давлением вследствие усиления ожиданий более жесткой монетарной политики от ФРС (протоколы FOMC, возможное назначение Кевина Уорша на пост главы Федрезерва), слабого индекса PMI Китая для сферы услуг, а также повышения рисков неосторожных действий на Корейском полуострове, которые могут привести к полномасштабному конфликту. К концу недели настроения улучшились благодаря ожиданиям продления сделки ОПЕК+, все еще закрытым добывающим мощностям в США из-за урагана, улучшению перспектив мировой экономики (МВФ прогнозирует рост на 3.6% в этом году и на 3.7% в 2018 г.) и сокращению запасов энергоресурсов в США.
По итогам недели: Цены на нефть Brent (+2.7% до $57.2 за барр.), рубль укрепился к доллару до 57.34, РТС (+2.0%), ММВБ-50 (+0.2%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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