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Рубль возобновил подъем благодаря нефти
Рубль продолжает постепенный рост по отношению к доллару и даже в моменте вновь преодолевал отметку 61. Поводом для столь позитивной динамики является нефть, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В частности по сорту Brent котировки вновь превысили 50 долларов за баррель на фоне вчерашних данных по запасам и добыче в США. Запасы показали рост за прошедшую неделю на 7,6 млн баррелей, но объемы добычи продолжают постепенно снижаться. Добыча в частности снизилась с 9,172 млн баррелей в день до 9,096 млн. Именно эти цифры вчера во второй половине дня оказали поддержку нефтяным котировкам. При этом спрос, судя по недавней статистике из Китая, продолжает увеличиваться. В частности импорт нефти Поднебесной вырос в сентябре до 6,83 млн баррелей в сутки с 6,29 млн в августе. Поэтому черное золото вполне может еще какое-то время пользоваться повышенным спросом.
Между тем негативным фактором для доллара остается снижение ожиданий относительно скорого повышения ставок в США на фоне довольно слабой макроэкономической статистики.
Из позитивных моментов для рубля стоит выделить также начало налогового периода в стране.
При этом, пишет деловая газета "Золотой Рог", стоимость нефти в российской валюте продолжает находиться у опасной линии в 3000 руб/баррель. В текущем году вблизи данных значений, как правило, происходил разворот. Поэтому в ближайшее время рубль, скорее всего, будет демонстрировать более слабую динамику, чем нефть.
Таким образом, в целом картина пока умеренно позитивна для дальнейшего укрепления российской валюты, но буквально через неделю состоится очередное заседание ФРС США, в преддверии которого многие, вероятно, вновь предпочтут бегство из рисковых активов в доллар.
Торговый план: Пока оптимально находиться без открытых позиций. Возобновлять продажи USD/RUB лишь в случае возвращения в район 63-63,2. Стоп оптимально ставить выше 64.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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