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Центробанк понизил ключевую ставку до 10% годовых
ЦБ второй раз в этом году снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 10% годовых, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как это скажется на ценовой политике банков по кредитам и депозитам и на курсе доллара?
ЦБ заявил, что до конца года целесообразно оставить ставку на уровне 10%, чтобы закрепить снижение инфляции, пишет РБК. «Необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в первом-втором квартале 2017 года» - сказано в сообщении ЦБ.
Решение ЦБ по ставке не сказалось на валютном рынке: курс доллара за первые пять минут после объявления решения по ставке (в 13:30) не изменился, оставшись на уровне 65,06 руб. за доллар. Снижение ставки было прогнозируемым: по данным Bloomberg, уровень ставки в 10% прогнозировали 35 из 40 опрошенных агентством аналитиков.
Как решение ЦБ скажется на частных клиентах банков? Сегодня средняя максимальная ставка ставка по годовым рублевым депозитам крупнейших банков составляет, по оценкам РБК, 8,16%.
Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»
Курс доллара к концу года: 65 руб.
Ставки по депозитам: минус 0,5 п.п.
Ставки по кредитам: минус 0,5 п.п.
«Снижение ключевой ставки ЦБ закономерно приведет к снижению банковских ставок по депозитам и кредитам на те же 0,5% до конца года. В дальнейшем ЦБ не будет торопиться смягчать денежно-кредитную политику, чтобы сохранить тенденцию к снижению инфляции. Решение Центробанка является скорее положительным. Доходность рублевых вложений останется довольно высокой, что поспособствует притоку капитала в страну. С учетом нынешних цен на нефть и текущего геополитического фона, мы ожидаем курс рубля к доллару США на уровне 65 руб. к концу года».
Александр Полютов, управляющий по исследованиям и аналитики Промсвязьбанка
Курс доллара к концу года: 69–70 руб.
Ставки по депозитам: не изменятся
Ставки по кредитам: минус 0,5 п.п.
«Снижение ключевой ставки ЦБ было учтено банками заранее, и в последние месяцы ставки по депозитам снижались на опережение. Поэтому до конца года они, скорее всего, не изменятся. Что касается кредитов, то рынок, безусловно, последует за решением ЦБ и понизит их симметрично, то есть не более, чем на 0,5 п.п. Учитывая, что до 2017 года Банк России не будет пересматривать денежно-кредитную политику, на курс рубля будут оказывать влияние такие факторы, как цены на сырье и потребности российского бюджета. К концу года мы ожидаем снижения стоимости нефти до $46 за баррель. Соответственно, курс рубля будет находиться в диапазоне 69–70 руб. за доллар США».
Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития
Курс доллара к концу года: 67,5 руб.
Ставки по депозитам: минус 0,5 п.п.
Ставки по кредитам: минус 0,5 п.п.
«Думаю, что влияние решения на валютные курсы будет сбалансированным. Решение ЦБ по ключевой ставке было ожидаемым. Кроме того, комментарий со стороны регулятора о том, что дальнейшего ее снижения не требуется, был более жесткий, чем ожидалось, и это может оказать поддержку рублю. Что касается рыночных ставок, то движение, которое мы сегодня наблюдаем, может дать небольшой импульс к дальнейшему их снижению. Но значительная часть этого снижения уже произошла».
Владимир Тихомиров, главный экономист БКС
Курс доллара к концу года: ниже 59 руб.
Ставки по депозитам: минус 0,5–1 п.п
Ставки по кредитам: минус 0,5–1 п.п.
«Банки уже не ориентируются на ключевую ставку, когда снижают свои - теперь это вызвано уровнем ликвидности в банках. Эта тенденция будет сохраняться. Ставки по кредитам и депозитам будут зависеть от трех факторов: инфляции, достаточности денег у банков и цен на нефть. Думаю, в октябре мы увидим, каким будет тренд по годовой инфляции. По моим прогнозам, к концу года она окажется ниже 6%. Если начнется рост спроса на кредиты, это может немного затормозить снижение ставок. Цена на нефть к концу года, предположительно, немного вырастет: я ожидаю $55 за баррель. В этом случае рубль укрепится, а доллар упадет ниже 59 руб.».
Денис Порывай, аналитик Райффайзенбанка
Курс доллара к концу года: 66–67 руб.
Ставки по депозитам: минус 0,5–1 п.п.
Ставки по кредитам: не изменятся
«После решения ЦБ сохраняется потенциал к снижению ставок по депозитам - по крайней мере в банках из первой двадцатки по размеру активов. Думаю, ставки по вкладам снизятся максимум на 1 п.п. до конца года, при этом более вероятным является снижение на 0,5 п.п. Ставки по кредитам, скорее всего, останутся неизменными до конца года. Рубль будет оставаться вблизи текущих уровней до декабря - в этот месяц на его динамику, помимо цен на нефть, могут повлиять решение ФРС США о процентной ставке и выплаты российских компаний по внешним долгам. На этом доллар может вырасти до 66–67 руб.».
Сергей Романчук, руководитель операций на денежном и валютном рынке банка «Металлинвест»
Курс доллара к концу года: 66,5 руб.
Ставки по депозитам: не изменятся
Ставки по кредитам: не изменятся
«Снижение ставки, которое сегодня объявил ЦБ, было заложено в ценах и валютного рынка, и в ценах кредитных продуктов. Было бы удивительно, если бы сегодня регулятор ставку не понизил. Стоит обратить внимание на то, что ЦБ заявил, что, скорее всего, он оставит ставку неизменной до конца года. Таким образом, мы видим, что ставки, по сути, зафиксированы на достаточно долгий срок, и в связи с этим ожидать их изменения не приходится».
Егор Сусин, главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка
Курс доллара к концу года: 67 руб.
Ставки по депозитам: минус 0,2–0,3 п.п.
Ставки по кредитам: минус 0,5 п.п.
«Решение ЦБ не вызовет сильного изменения ставок, поскольку оно было ожидаемым, и банки в своей политике уже учли это снижение. К концу года чуть подешевеют кредиты и, вероятно, ипотека, поскольку на рынке по-прежнему сохраняются ожидания дальнейшего снижения ставок. Ставки по депозитам также будут падать, если не будет новых повышений норм резервирования. Некоторые банки могут повысить ставки по вкладам на год в декабре, чтобы привлечь средства на долгий срок. Рубль к концу года может подешеветь из-за снижения цен на нефть и ожидаемого повышения ставки ФРС. Кроме того, на декабрь приходится значительный объем бюджетных расходов, и этот фактор тоже ослабит рубль».
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