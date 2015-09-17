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ВТБ забудет про Банк Москвы
ВТБ придумал новый бренд для «нездоровой» части Банка Москвы - вскоре планируется начать согласование товарного знака «М Банк». Бренд Банка Москвы постепенно перестанет существовать, пишет «Коммерсант».
«Здоровая» часть Банка Москвы перейдет в группу ВТБ в мае 2016 года путем одномоментного (в течение дня) присоединения специального выделенного юрлица. В самом Банке Москвы останется лишь так называемая токсичная часть - проблемные кредиты, выданные бывшими собственниками. По словам собеседников «Ъ», «нездоровую» часть в ВТБ решили переименовать из Банка Москвы в М Банк.
Таким образом, постепенно бренд «Банк Москвы», существующий с 1994 года, полностью прекратит существование. «Работа по регистрации товарного знака и согласованию всех процедур его использования начнется в октябре, - уточнил источник «Ъ», близкий к Банку Москвы. - Весь процесс займет около года, но использовать бренд мы сможем сразу». Бренд Банка Москвы на переходный период будет сохранен в виде отдельных элементов в рамках банка ВТБ в интересах розницы, а потом исчезнет совсем. Пресс-служба ВТБ подтвердила, что в группе изучается вопрос изменения названия той части Банка Москвы, которая останется после его интеграции в ВТБ.
Исходно, в начале 2014 года, группа ВТБ планировала пойти по пути полного присоединения Банка Москвы, но в мае 2015 года ВТБ не смог согласовать это с ЦБ, поскольку интеграция в процессе санации могла привести к нарушению базельских норм.
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