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В России объем депозитов растет, прибыль банков падает
Прибыль банков РФ за январь-август упала в 7,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 76 млрд рублей с 592 млрд рублей. Объем депозитов и средств на счетах организаций увеличился за август на 7,6% - до 24 трлн рублей, а вкладов населения - на 3,5%, до 21 трлн, следует из сообщения ЦБ.
За восемь месяцев текущего года прирост депозитов и средств на счетах организаций составил 4,1%, а вклады населения выросли на 13,8%.
С поправкой на валютную переоценку, по данным ЦБ, объем депозитов и средств на счетах организаций за восемь месяцев сократился на 3,6%, вклады населения выросли на 8,8%.
Резервы банков на возможные потери увеличились с начала года на 23,2%, или на 939 млрд рублей (за аналогичный период 2014 года - на 20,7%, или на 591 млрд рублей).
Объем заимствований у Банка России уменьшился за месяц на 2,5%; одновременно увеличился в 1,2 раза объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Казначейством. Удельный вес привлеченных от Банка России средств в пассивах сократился с 8,9 до 8,3%, а от Казначейства - вырос с 0,7 до 0,8%. Портфель ценных бумаг за август увеличился на 5,7%, при этом долговые ценные бумаги, занимающие 82% портфеля, выросли на 7,5%.
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