www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.97 р. 100 JPY: 58.95 р.
EUR: 76.99 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

В России объем депозитов растет, прибыль банков падает

17 Сентября 2015, 17:30 | В России

Прибыль банков РФ за январь-август упала в 7,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 76 млрд рублей с 592 млрд рублей. Объем депозитов и средств на счетах организаций увеличился за август на 7,6% - до 24 трлн рублей, а вкладов населения - на 3,5%, до 21 трлн, следует из сообщения ЦБ.

За восемь месяцев текущего года прирост депозитов и средств на счетах организаций составил 4,1%, а вклады населения выросли на 13,8%.

С поправкой на валютную переоценку, по данным ЦБ, объем депозитов и средств на счетах организаций за восемь месяцев сократился на 3,6%, вклады населения выросли на 8,8%.

Резервы банков на возможные потери увеличились с начала года на 23,2%, или на 939 млрд рублей (за аналогичный период 2014 года - на 20,7%, или на 591 млрд рублей).

Объем заимствований у Банка России уменьшился за месяц на 2,5%; одновременно увеличился в 1,2 раза объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Казначейством. Удельный вес привлеченных от Банка России средств в пассивах сократился с 8,9 до 8,3%, а от Казначейства - вырос с 0,7 до 0,8%. Портфель ценных бумаг за август увеличился на 5,7%, при этом долговые ценные бумаги, занимающие 82% портфеля, выросли на 7,5%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: прибыль  банки  депозиты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru