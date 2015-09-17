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СК "Сбербанк страхование жизни" включена в список системно значимых страховых компаний
Комитет финансового надзора Центрального Банка Российской Федерации включил ООО СК «Сбербанк страхование жизни» в список системно значимых страховых организаций. Для компании это означает повышенное внимание со стороны регулятора, в частности, помимо стандартных контрольно-надзорных мероприятий ЦБ будет регулярно проводить оперативный мониторинг имеющихся активов.
Впервые список системообразующих страховых организаций был утвержден Службой Банка России по финансовым рынкам (ФСФР) в 2012 году. К системообразующим были отнесены 20 страховых организаций, лидировавших по объему начисленных премий в 2011 году.
СК «Сбербанк страхование жизни» - это дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Компания создана в 2012 году как СК «Сбербанк страхование», а в июле 2014 года переименована в СК «Сбербанк страхование жизни» в связи с выходом Сбербанка в сегмент страхования не-жизни. Генеральный директор компании - Максим Чернин, председатель Комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни.
«Сбербанк страхование жизни» является лидером на российском рынке страхования жизни и единственной компанией по страхованию жизни, которая входит в ТОП-10 компаний общего страхования России. По итогам 2014 года объемы начисленной страховой премии составили 36,4 млрд рублей. Имеет рейтинг надежности А++ («Исключительно высокий уровень надежности») по шкале агентства RAEX («Эксперт РА»).
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