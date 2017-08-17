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Дожили: на курс рубля стала влиять политическая нестабильность в США

17 Августа 2017, 17:56 | В России

Сегодня: Негатив преобладает, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Поддержку нефтяному рынку и рисковым активам оказывают ослабление доллара США и намерение ФРС воздержаться от активного ужесточения монетарной политики из-за обеспокоенности регулятора темпами инфляции в последние недели.

При этом сообщения о роспуске Дональдом Трампом двух консультационных советов (по стратегии и политике, а также по вопросам промышленного производства) после того, как восемь высокопоставленных членов советов вышли из его состава в знак протеста против позиции Трампа в отношении столкновений на расовой почве в Виргинии, что ухудшает перспективы реализации реформ.

Рост в США, смешанная динамика в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в плюсе (DJIA +0.12%, S&P +0.14%, NASDAQ +0.19%. Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng без динамики, Shanghai +0.38%, Nikkei -0.01%). Фьючерсы на S&P снижаются (-0.10%). Brent торгуется на уровне $50.52 – выше открытия.

Вчера: Brent и F OMC вышли н а первый п лан. Рынки по большому счету проигнорировали слабые данные по промышленному производству в России и сосредоточились на волатильной динамике нефти. Brent дорожала в свете сокращения запасов энергоресурсов в США (API и Минэнерго), однако сохраняющиеся опасения по поводу перенасыщения рынка и сомнения в эффективности усилий ОПЕК по восстановлению баланса не позволили ценам удержать позиции. Кроме того, инвесторы посчитали данные по розничным продажам в США за июль фактором, повышающим вероятность третьего раунда ужесточения денежно-кредитной политики ФРС до конца года.

По итогам дня: Цены н а нефть Brent (-1.18% до $50.4 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.38, РТС (+0.22%), ММВБ-50 (-0.38%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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