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Начало налогового периода еще больше укрепит рубль
Рубль продолжает постепенный рост по отношению к доллару. Цены на нефть остаются ключевым драйвером этого подъема, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По сорту Brent котировки торгуются уже даже выше 48,5 долларов за баррель. Поводом для столь позитивной динамики остаются ожидания каких-либо договоренностей между странами по возможной заморозке добычи черного золота. Впрочем, нефть на этом фоне прибавила уже практически 10% и даже если какие-либо договоренности в конечном счете будут достигнуты (что маловероятно), то ускорения роста мы можем не увидеть.
При этом количество буровых в США продолжает увеличиваться (+15 за прошедшую неделю по данным Baker Hughes), что довольно скоро должно отразиться и на уровне добычи в стране.
Из позитивных для рубля факторов стоит выделить начало налогового периода в стране и активное стимулирование со стороны ведущих мировых ЦБ.
В целом, я по-прежнему считаю, что как только эйфория по поводу возможной заморозки добычи нефти сойдет на нет, рубль возобновит негативную динамику.
Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 63,5-64. Сопротивление – 65.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Valeriemae13:34, 19.08.2016#
Do you realize you really can make $2000 per week trading? I would have never believed it until I saw it for myself or I started doing it. And that's exactly what happened to me because now I'm making that much money. You just need to know the right place to learn and where I went to is a website called Emini S&P Trading Secret, you should be able to find them on Google or just search for them. Their support is the best I've ever seen on any website before and they helped me to learn to trade, and it was nowhere near as hard as I thought it would be.
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Do you realize you really can make $2000 per week trading? I would have never believed it until I saw it for myself or I started doing it. And that's exactly what happened to me because now I'm making that much money. You just need to know the right place to learn and where I went to is a website called Emini S&P Trading Secret, you should be able to find them on Google or just search for them. Their support is the best I've ever seen on any website before and they helped me to learn to trade, and it was nowhere near as hard as I thought it would be.