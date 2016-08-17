Начало налогового периода еще больше укрепит рубль

Рубль продолжает постепенный рост по отношению к доллару. Цены на нефть остаются ключевым драйвером этого подъема, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По сорту Brent котировки торгуются уже даже выше 48,5 долларов за баррель. Поводом для столь позитивной динамики остаются ожидания каких-либо договоренностей между странами по возможной заморозке добычи черного золота. Впрочем, нефть на этом фоне прибавила уже практически 10% и даже если какие-либо договоренности в конечном счете будут достигнуты (что маловероятно), то ускорения роста мы можем не увидеть.

При этом количество буровых в США продолжает увеличиваться (+15 за прошедшую неделю по данным Baker Hughes), что довольно скоро должно отразиться и на уровне добычи в стране.

Из позитивных для рубля факторов стоит выделить начало налогового периода в стране и активное стимулирование со стороны ведущих мировых ЦБ.

В целом, я по-прежнему считаю, что как только эйфория по поводу возможной заморозки добычи нефти сойдет на нет, рубль возобновит негативную динамику.

Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 63,5-64. Сопротивление – 65.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.