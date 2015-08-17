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Российский фондовый рынок открылся в понедельник снижением
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением котировок большинства голубых фишек на фоне продолжающегося падения цен нефти и смешанной динамики рынков капитала, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов снизились на 0,6-1,7%.
К 10:01 мск индекс ММВБ составил 1702,2 пункта (-0,6%), индекс РТС - 821 пункт (-1,7%), рублевые цены основных blue chips на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,6%.
Снизился рублевый курс обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (-1%), "Газпром нефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,8%), "Ростелекома" (-0,8%), АФК "Система" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Мечела" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "Уралкалия" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "префы" Транснефти подешевели на 0,5%.
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