В России предложено провести кредитную амнистию

Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - о том, почему необходимо принять масштабную кредитную амнистию, в отношении пеней и штрафов по банковским долгам граждан. Мнение опубликовано в «Известиях».

- В моей почте растет число обращений граждан, попавших в трудные ситуации в связи с невозможностью выплачивать банковские кредиты и займы. Беды у людей схожие, хотя обстоятельства разные. Кто-то в свое время поверил мифическим выгодам валютной ипотеки, а теперь терпит крах из-за резко упавшего курса рубля. Кто-то до поры исправно выплачивал потребительские кредиты, но из-за кризиса лишился работы, и расплачиваться стало нечем. Немало тех, у кого проблемы с выплатой кредитов возникли в силу разного рода житейских драм – болезни, смерти родных, несчастные случаи. Если взять вкупе все эти обращения, написанные кем-то с мольбой о помощи, а кем-то - с трагическим отчаянием, то зримо вырисовывается огромная и тяжелейшая проблема. Я бы даже сказал - беда общенационального масштаба!

Неслучайно сегодня стал расхожим такой термин, как «кредитное рабство». Ведь это действительно похоже на рабство, когда человек, опутанный долговыми оковами, попадает в беспощадную зависимость от воли кредиторов и коллекторов и во многом перестает быть свободной личностью, теряя многие права. Огромный масштаб этой беды подтверждается официальной статистикой: совокупный размер долгового бремени граждан составляет 10,6 трлн рублей. При этом просроченная задолженность уже достигла примерно 500 млрд рублей. Более 5 миллионов наших граждан сегодня находится в настоящем кредитном рабстве. И это только «верхушку айсберга». Центробанк не учитывает ситуацию с так называемым микрофинансированием, которое в 2011 году было введено с подачи нынешнего главы правительства.

Намерения декларировались благие. Но на деле затея обернулось разгулом ростовщичества в самой гнусной форме. Микрофинансовые конторы, расплодившиеся по стране, как тараканы, принялись действовать по принципу «Когда говорят деньги, совесть молчит».

Главными жертвами стали самые незащищенные категории – пенсионеры, малоимущие семьи. Заемщики, клюнувшие на приманку новоявленных «гобсеков», сегодня оказываются в ситуации, описанной известным, невеселым афоризмом: «Раньше мы жили бедно-бедно, а потом нас ограбили».

Как нам обычно представляют «прелести» капитализма? Не надо, мол, кормить голодного рыбой, а надо дать ему удочку, чтоб сам наловил, сколько нужно. Ну а как выглядит модель капитализма, выстроенная в России? Не надо давать голодному удочку, ведь ее можно продать ему в кредит! И не объяснять при этом, что ничего он этой удочкой не поймает. Почему? Да потому, что и гипотетический «пруд», и «рыба» в нем давно принадлежат тем, кому этот бедолага, теперь еще и за удочку должен.

Невозможно мириться с тем, что миллионы людей остаются один на один со своими бедами. Темпы роста числа заемщиков в 2012-2013 гг (по 40-50% ежегодно) были запредельными. Возникает вопрос: почему мы не видим активной роли государства в борьбе с этим беспределом?

На встрече с Президентом РФ по итогам работы Государственной Думы в весеннюю сессию я поднял эту злободневную тему и предложил, принять ряд антиростовщических законодательных решений.

Первое. Ограничить ставку любых потребительских кредитов и займов 30 процентами годовых.

Второе. Отменить Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», поскольку, несмотря на то, что микрофинансовые организации – это общемировая практика, текущее социально-экономическое положение в стране не позволяет развивать данный институт финансового рынка, а приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни. Допускаю, что при улучшении экономической ситуации нам нужен будет новый, хорошо продуманный закон о данном виде финансовой деятельности.

Третье. Прекращение практики агрессивного рекламирования кредитов, которое часто сопровождается введением граждан в заблуждение об истинных условиях кредитования.

Теперь несколько слов о коллекторских агентствах. Сегодня таковых в России насчитывается около 1500. Из них не более 70-80 входят в профессиональные союзы и сообщества. Остальные, по сути, находятся за гранью какого-либо регулирования. В результате при попустительстве государства создан огромный теневой рынок долговых «вышибал», тесно сотрудничающих с ростовщиками-«микрофинансистами». Выросла и развилась целая «индустрия» обмана и вымогательства, своими методами, очень уж напоминающая методы наркокартелей: одни подсаживают малоимущих на «кредитную иглу», заражают их «кредитоманией», а другие выколачивают у доведенных до крайней черты людей последние гроши.

Что делать? Первое: все коллекторские агентства в обязательном порядке должны быть членами профессиональных союзов, проходить лицензирование и работать исключительно в правовом поле. Угрозы, шантаж и прочие методы силового и психологического давления на заемщиков надо раз и навсегда поставить вне закона. Второе: запретить банкам продавать коллекторским агентствам просроченные долги граждан.

В заключении хочу сказать о самом сложном. Как же все-таки вызволить из «кредитного рабства» тех, кто уже сейчас попал под это ярмо?

Я уверен, в России назрела масштабная кредитная амнистия. Если уж государство решилось на амнистию офшорных капиталов, отпустив их владельцам многие серьезные прегрешения, то почему же не проявить понимание к миллионам наших граждан, попавших не без участия государства в кредитное рабство. Причем речь не обязательно должна идти о огульном всепрощенчестве. Пусть мы амнистируем хотя бы гигантские пени и штрафы, которые, как правило, и составляют главную проблему. Уже это стало бы огромным облегчением долгового бремени для многих людей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.