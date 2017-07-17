Нефть растет, рубль крепнет, начало недели задалось

Сегодня: Нефть по $49, ВВП Китая лучше ожиданий, ФРС и ЕЦБ медлят, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Цены на нефть Brent пробили уровень $49 за барр. на фоне улучшения перспектив мирового спроса на нефть, хотя продолжающийся рост предложения (увеличение числа буровых установок в США) ограничивает позитивный потенциал. На этом фоне волатильность, по всей видимости, будет существенной. Также поддержку нефтяному рынку оказывают данные, свидетельствующие об ускорении роста мировой экономики. Так, ВВП Китая во 2К17 повысился на 6.9% г/г – лучше официального целевого уровня (6.7%) и консенсус-прогноза (6.8%). Также рынки будут отыгрывать вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики ФРС дольше, чем ожидалось, в свете слабых данных по инфляции. Кроме того, инвесторы считают, что ЕЦБ пока воздержится от каких-либо изменений монетарной политики (заседание на этой неделе), однако, возможно, даст сигнал скорого сворачивания программы выкупа активов (как ожидается, в сентябре).

Рост в США, смешанная динамика в Азии. Американские рынки акций завершили пятницу в «плюсе» (S&P 500 +0.47%, DJIA +0.39%, NASDAQ +0.61%). Азиатские индексы не показывают единой динамики (Hang Seng +0.58%, Shanghai -0.11%, Nikkei закрыт). Фьючерсы на S&P 500 торгуются без изменений. Фьючерсы на Brent находятся на уровне $49.1 за барр. – выше открытия.

Вчера: Позитивный тренд. В начале недели рынки получили поддержку в виде неожиданно позитивных итогов первой встречи президентов России и США на саммите «большой двадцатки». Цены на нефть повышались, несмотря на все еще высокие уровни запасов нефти в США и разочаровывающий отчет ОПЕК.

Основными драйверами роста стали:

- Неожиданно существенное сокращение запасов в США (API, EIA)

- Понижение прогноза Минэнерго США по объемам добычи в США в 2018 г.

- Повышение оценки МЭА мирового спроса на энергоресурсы в 2017 г. (до 98 млн барр.)

- Перспективы сохранения относительно мягкой монетарной политики США дольше, чем опасались эксперты

- Новости, сигнализирующие об уверенном росте в Китае и США

Негативным фактором для отношения инвесторов к российским активам стало внесение демократами на рассмотрение Палаты представителей США нового законопроекта, фактически дублирующего предложения Сената, о расширении/ужесточении санкций против России.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+4.7% до $49.1 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.01, РТС (+4.9%), ММВБ-50 (+2.5%).