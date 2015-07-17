Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
СК "Сбербанк страхование жизни" выплатила клиентам более 84 млн рублей в июне 2015
Общая сумма страховых выплат клиентам «Сбербанк страхование жизни» в июне составила 84,5 млн рублей. За месяц компания произвела 382 выплаты в результате страховых случаев. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе ООО СК «Сбербанк страхование жизни».
Самая крупная выплата за месяц в сумме 2 627 198 руб. произведена по программе страхования жизни кредитозаемщиков. В феврале 2014 года клиент 57 лет вместе с супругой оформили в «Сбербанк России» кредит на приобретение квартиры. Мужчина никогда не жаловался на здоровье и регулярно проходил диспансеризацию, но в 2015 году почувствовал боль в области сердца и, не дождавшись приезда «скорой помощи», ушел из жизни из-за инфаркта миокарда. После сбора всех необходимых документов «Сбербанк страхование жизни» осуществила выплату в размере полной задолженности клиента перед Банком.
1 809 982,61 руб. (в размере задолженности перед Банком) выплачено по другому договору страхования кредитозаемщиков. В 2013 году клиент 35 лет из Москвы оформил кредит на приобретение готового жилья. В 2015 году он ушел из жизни в результате гриппа с вирусной пневмонией.
Самая крупная выплата по некредитному страхованию произведена в сегменте инвестиционного страхования жизни. Клиент 68 лет, оформивший программу страхования в 2013 году, в этом году скончался в результате тромба. Выплата выгодоприобретателю по договору составила 1 250 000 рублей.
СК «Сбербанк страхование жизни» - это дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Компания создана в 2012 году как СК «Сбербанк страхование», а в июле 2014 года переименована в СК «Сбербанк страхование жизни» в связи с выходом Сбербанка в сегмент страхования не-жизни. Генеральный директор компании - Максим Чернин, председатель Комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни.
«Сбербанк страхование жизни» является лидером на российском рынке страхования жизни и единственной компанией по страхованию жизни, которая входит в ТОП-10 компаний общего страхования России. По итогам 2014 года объемы начисленной страховой премии составили 36,4 млрд рублей. Имеет рейтинг надежности А++ («Исключительно высокий уровень надежности») по шкале агентстваRAEX («Эксперт РА»).
Новости тематики
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
Новости раздела
- Подсчитано, сколько будет стоить рубль следующей весной
- Реальные доходы россиян продолжают стремительно падать
- Рубль подвис в неопределённости
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- С нового года в России доллару не поздоровиться
- Банкам разрешили блокировать карты граждан
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Депозиты стали чуть выгоднее
- Один из крупнейших банков признан банкротом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз