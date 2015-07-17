СК "Сбербанк страхование жизни" выплатила клиентам более 84 млн рублей в июне 2015

Общая сумма страховых выплат клиентам «Сбербанк страхование жизни» в июне составила 84,5 млн рублей. За месяц компания произвела 382 выплаты в результате страховых случаев. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

Самая крупная выплата за месяц в сумме 2 627 198 руб. произведена по программе страхования жизни кредитозаемщиков. В феврале 2014 года клиент 57 лет вместе с супругой оформили в «Сбербанк России» кредит на приобретение квартиры. Мужчина никогда не жаловался на здоровье и регулярно проходил диспансеризацию, но в 2015 году почувствовал боль в области сердца и, не дождавшись приезда «скорой помощи», ушел из жизни из-за инфаркта миокарда. После сбора всех необходимых документов «Сбербанк страхование жизни» осуществила выплату в размере полной задолженности клиента перед Банком.

1 809 982,61 руб. (в размере задолженности перед Банком) выплачено по другому договору страхования кредитозаемщиков. В 2013 году клиент 35 лет из Москвы оформил кредит на приобретение готового жилья. В 2015 году он ушел из жизни в результате гриппа с вирусной пневмонией.

Самая крупная выплата по некредитному страхованию произведена в сегменте инвестиционного страхования жизни. Клиент 68 лет, оформивший программу страхования в 2013 году, в этом году скончался в результате тромба. Выплата выгодоприобретателю по договору составила 1 250 000 рублей.

СК «Сбербанк страхование жизни» - это дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Компания создана в 2012 году как СК «Сбербанк страхование», а в июле 2014 года переименована в СК «Сбербанк страхование жизни» в связи с выходом Сбербанка в сегмент страхования не-жизни. Генеральный директор компании - Максим Чернин, председатель Комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни.

«Сбербанк страхование жизни» является лидером на российском рынке страхования жизни и единственной компанией по страхованию жизни, которая входит в ТОП-10 компаний общего страхования России. По итогам 2014 года объемы начисленной страховой премии составили 36,4 млрд рублей. Имеет рейтинг надежности А++ («Исключительно высокий уровень надежности») по шкале агентстваRAEX («Эксперт РА»).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.