Эксперты: Рубль не упадет, если Минфин и ЦБ не устроят валютную войну

Экономисты не верят в способность правительства резко девальвировать рубль, если потребуется для наполнения бюджета или исправления торгового баланса. Но риск девальвации все же есть: Минфин начинает играть на валютном рынке, эксперты не исключают несогласованности его действий с Центральным банком и даже курсовых войн между ними.

Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО, Центр развития ВШЭ:

- Текущая ситуация не выходит за пределы стандартной для нашей экономики. В силу ее слабости и недиверсифицированности нынешние колебания курса национальной валюты нормальны. Большую роль играют спекулятивные настроения: уход или приход капитала в страну играет большую роль в определении курса рубля. Тем более что национальные игроки рынка всегда готовы поддержать этот настрой.

Кроме того, у нас обнаружился такой статистический феномен: на моменты относительно заметной девальвации рубля в июне этого года и мае прошлого приходятся очень большие бюджетные траты: в этом году порядка 0,5 трлн рублей, в прошлом - около 0,3 трлн рублей. Связывать напрямую эти события я не берусь, но такая закономерность прослеживается.

Прежний механизм конвертации Минфином полученных в виде налогов рублей в валюту для наполнения Резервного фонда - раз в год в феврале - вел к длительному изъятию рублевой массы из экономики. Теперь, когда это предполагается делать постепенно по $40-50 млн в день, рубли будут оставаться в экономике. Это должно положительно сказаться на уровне ее монетизации.

Наши исследования показывают, что дополнительные деньги, которые ЦБ дает банкам в рамках рефинансирования, идут не на рост кредитования, а на валютный рынок. Спрос на кредиты слабый, так как рентабельность снижается, условия ведения бизнеса в стране остаются плохими.

Поэтому дополнительное впрыскивание денег в экономику будет вести к увеличению волатильности валютного курса рубля. Она не будет уменьшаться, так как проблемы в нашей экономике нарастают. Поэтому в сентябре примерно с одинаковой вероятностью можно ожидать и 36, и 32 рубля за доллар. С нашей точки зрения, наиболее вероятен к концу года курс в коридоре 33-34 рубля за доллар. Но это без учета возможного ухудшения ситуации на мировых рынках: сохранения неопределенности в Европе, замедления в Китае, которое может быть даже выгодно для него с целью исправления накопившихся диспропорций в экономике.

В краткосрочной перспективе на обычных гражданах колебания курса практически не сказываются, так как не успевают влиять на динамику цен на потребительском рынке. Это связано с тем, что есть сильное ограничение платежеспособного спроса; у людей не так много денег, чтобы сметать с полок товары.

Если курс выходит на новый уровень и держится на новом уровне достаточно долго, то неизбежно это скажется на росте цен, так как зависимость от импорта у нас высокая.

Сергей ПУХОВ, ВШЭ:

- Тенденцию валютного курса рубля определяет динамика цен на нефть. Отклонение от тенденции - финансовые операции и интервенции Минфина. Финансовые потоки весьма волатильны: стоит выйти негативной статистике по Китаю или Европе - капитал начинает утекать. С другой стороны, мир лихорадит, а цены на нефть остаются стабильными. Такого не было многие десятилетия до этого.

В долгосрочной перспективе есть тенденция к ослаблению рубля: у нас есть потребность в инвестиционном импорте; плюс экспорт нефти будет сокращаться, а с ним и положительное торговое сальдо. Вряд ли это сокращение будет замещаться, как ожидают в правительстве, притоком инвестиций. Все это является предпосылками к плавной девальвации рубля. От более резкой динамики нас спасает тенденция замедления импорта.

Все ожидания властей, что сокращение нефтяной выручки будет замещаться инвестициями, пока не оправдываются. Общий отток продолжается, хотя и в меньшем размере, чем в прошлом году: в I квартале - $10 млрд. По итогам года чистый отток капитала будет примерно такой же, как в прошлом году, а может быть и выше.

У нас по платежному балансу $20 млрд в оттоке за первое полугодие - сомнительные операции. Заявление бывшего главы ЦБ Сергея ИНАТЬЕВА о том, что у нас сомнительные сделки проходят на 40% через Таможенный союз, не подтверждается статистикой самого же ЦБ. Как и оценки утечки капитала в первой половине этого года в размере 1,5 трлн руб.

Влиять на валютный курс могут не только закупки Минфином валюты для Резервного фонда, но и продажи ее при той напряженности исполнения бюджета, как сейчас. По нашим оценкам, каждый рубль девальвации - это 250 млрд рублей. дополнительных доходов для бюджета на годовом периоде.

Импортные товары составляют в разные годы 40-47% во внутреннем товарообороте. Но колебания курса на их стоимость влияют меньше, чем разброс цен между розничными ценами на один и тот же товар в разных магазинах. Поэтому колебания курса до определенных пределов остаются потребителями незамеченными.

Олег КАЗАКОВЦЕВ, член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам:

- По моим ожиданиям, курс рубля опустится до порядка 34 рублей за доллар. Но к концу года возможно его некоторое укрепление.

Влияние динамики курса на население небольшое. У большинства из нас нет больших накоплений в валюте: после 2008 года валюта доходность не приносила; выгоднее были рублевые депозиты.

Наша долларовая зависимость объясняется тем, что у нас традиционно мало на рынке финансовых инструментов. Для людей, которые начинают делать накопления, есть только банковские депозиты и покупка недвижимости.

Россия сильно зависит от импорта продуктов питания. При падении курса пойдет рост стоимости потребительской корзины. Первыми на себе это почувствуют самые малообеспеченные категории граждан.

Минфин не сможет дать экономике больше денег. У ЦБ достаточно механизмов для нейтрализации этих действий. По факту даже при наличии денег банкам часто невыгодно кредитовать, так как для новых заемщиков требуется создавать новые резервы, что благодаря усилиям ЦБ обходится все дороже.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.