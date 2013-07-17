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Отметка 32,5 может стать отправной точкой для укрепления доллара

17 Июля 2013, 12:57 | В России

Рубль и евро по отношению к американскому доллару сегодня изменяются незначительно и разнонаправлено. Российская валюта после заседания Банка России в прошедшую пятницу слегка укрепляется, а европейская снижается из-за понижения рейтинга Франции агентством Fitch до "AA+".

Рубль прибавляет к доллару символические 3 копейки. Поддержку российской валюте продолжают оказывать интервенции Банка России, а также начало налогового периода. При этом российский ЦБ на заседании в конце прошлой недели оставил основную процентную ставку на прежнем уровне, что также добавляет оптимизма покупателям рубля. На этом фоне рубль вновь подобрался к отметке 32,5, где находится первое серьезное сопротивление для российской валюты. Преодолеть его будет не просто, и помешать дальнейшему укреплению вполне может начавшаяся коррекция нефтяных котировок. По сорту Brent снижение сегодня составляет уже более 1%.

Евро снижается к доллару на 0,25%. Основным драйвером для снижения евро сегодня является понижение кредитного рейтинга Франции агентством Fitch с "AAA" до "AA+" на фоне роста госдолга, бюджетный дефицит и ограниченный потенциал экономического роста страны. При этом дополнительное давление оказывают еще и пятничные данные по промышленному производству в еврозоне. Снижение данного показателя в мае составило 0,3%.На этом фоне европейская валюта уже вернулась к своей серьезной поддержке на отметке 1,3. ПробОй данного уровня может значительно ускорить ее снижение, но для этого могут понадобиться дополнительные драйверы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: рубль  рейтинг  валютный рынок  США  евро  доллар 



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