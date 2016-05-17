Нефтяная струя несет рубль вверх

Сегодня: Brent выше $49, остается только следовать за нефтью вверх, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Нефтяные котировки продолжают рост. На этом фоне глобальные биржи торгуются в «плюсе». Мы ожидаем, что российский рынок акций не станет исключением и откроется в положительной зоне. Тем не мене акции Газпрома могут оказаться под давлением вследствие утверждения правительством консервативной редакции директивы о дивидендах, которая предполагает доходность всего 4.6% против почти 10%, ожидаемых по оптимистичном сценарию.

Рост в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (DJIA +1.00%, S&P 500 +0.98%, NASDAQ +1.22%). Азиатские индексы также находятся на в «плюсе» (Hang Seng +0.31%, Shanghai -0.37%, Nikkei +0.89%); фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.03%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне at $49.21 за барр. – выше открытия.

Вчера: Brent $49+, ВВП России лучше ожиданий. Цены на нефть Brent пробили вверх отметку $49 за барр. на фоне перебоев поставок из Нигерии и Венесуэлы в сочетании с ослаблением доллара и негативным индексом деловой активности ФРБ Нью-Йорка ( (-9.02 при консенсус-прогнозе около +7.00), что указывает на то, что ФРС, возможно, не будет спешить с повышением ставки в июне. Также поддержку настроениям на российском рынке оказали данные по ВВП России, который снизился в 1К16 на 1.2% г/г, что лучше консенсус-прогнозов (-2.6%) и даже ожиданий властей (-1.4%).

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+5.4% до $47.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 65.45, РТС (+1.1%), ММВБ-50 (+0.03%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик «ФГ БКС», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.