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Сбербанк запустил функцию сбора средств в мобильном приложении

17 Мая 2016, 12:05 | В России

Сбербанк выпустил мобильное приложение Сбербанк Онлайн с новой функцией запросов на перевод. Теперь можно быстро организовать сбор денег на покупку подарка другу или на организацию мероприятия. Все адресаты получат уведомления и увидят запрос в специальном разделе мобильного приложения. С помощью push-уведомлений автор запроса сможет отслеживать переводы и узнает, когда вся сумма будет собрана, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Сервис Сбербанк Онлайн уже стал стандартом безналичных переводов в России благодаря своей простоте и повсеместности. Наши пользователи часто переводят деньги на подарки, собирают средства на совместные начинания или в чью-то поддержку. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн мы создали сервис, который позволит делать это еще удобнее», – говорит руководитель управления развития цифровых продуктов департамента «Банк XXI» Сбербанка Тимур Смирнов.

Функция доступна всем пользователям мобильных приложений Сбербанк Онлайн для iOS, Android и Windows Phone и будет дальше совершенствоваться на основе отзывов клиентов, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.

В новых приложениях для iOS и Android также усовершенствован сервис управления личными финансами. Теперь достаточно один раз изменить категорию операции, чтобы в будущем транзакции в конкретном магазине или ресторане автоматически попадали в нужный раздел.

Кроме того, авторизация в Сбербанк Онлайн по отпечатку пальца уже доступна пользователям смартфонов не только на базе iOS, но и на Android (на устройствах с операционной системой 6.0 и выше с поддержкой Fingerprint).

Ознакомиться с новым приложением можно здесь: iOS, Android и Windows Phone.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сервис  сбербанк 



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