Доллар отчаянно сопротивляется росту рубля

Рубль после небольшой пятничной паузы, возобновил подъем по отношению к доллару. Основным драйвером вновь являются цены на нефть, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По сорту Brent котировки все-таки превысили годовые максимумы и сейчас торгуются выше 48,5 долларов за баррель. Поддержку им сейчас оказывает продолжающееся сокращение количества активных буровых в США (-10 установок за прошедшую неделю).

Впрочем, негативом для котировок нефти в среднесрочном периоде является возможно скорое увеличение добычи со стороны сланцевых компаний, и планы по повышению добычи Кувейтом до 4 млн баррелей в сутки к 2020.

Дополнительными потенциальными рисками для российской валюты являются возможные проблемы с выплатой по долгам Грецией в июне и голосование Великобритании по выходу из ЕС.

Из позитивных моментов стоит выделить начало налогового период в России и все еще умерено жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ при стимулирующей политике в ведущих мировых экономиках. Также стоит отметить, что при текущих ценах на нефть рубль выглядит достаточно дешевым и имеет определенный потенциал укрепления.

В целом, на мой взгляд, сценарий с краткосрочным укреплением рубля пока не стоит исключать. Впрочем, в этом случае появится отличная возможность купить доллар по более низким ценам. Между тем также сигналом для покупок может стать пробой вверх отметки 67.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.