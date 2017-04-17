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Никто не знает, куда дальше двинется рубль
Прогноз на неделю: Негативные риски преобладают. Китай преподнес приятный сюрприз в виде роста ВВП в 1К17 выше ожиданий (6.9% против прогноза 6.8% и официального целевого уровня 6.5%), что снизило опасения торможения второй крупнейшей в мире экономики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Тем не менее неопределенность относительно способности президента США исполнить обещания стимулов (налоговые реформы, бюджетные расходы) нивелирует позитив от статистики из Китая. Также давление на настроения инвесторов оказывает негативная динамика цен на нефть Brent в свете продолжения роста числа буровых установок в США, а напряженность на Корейском полуострове снижается, по крайней мере пока – ядерные испытания в Северной Корее прошли неудачно, более того запущенная ракета не относилась к классу межконтинентальных.
Смешанная динамика в Азии. Американские рынки акций были закрыты в пятницу. Азиатские индексы по большей части снижаются (Hang Seng закрыт, Shanghai -1.32%, Nikkei +0.05%). Фьючерсы на S&P 500 находятся на отрицательной территории (-0.15%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.44 за барр. – ниже открытия.
Обзор минувшей недели: Геополитика и Трамп. Настроения инвесторов и фондовые индексы демонстрировали пессимизм, несмотря на то, что Brent держалась возле отметки $56 за барр. на фоне сигналов восстановления баланса на нефтяном рынке. Спрос на рисковые активы ухудшился в свете роста геополитической напряженности (США - Сирия, США - Афганистан, США - Северная Корея), неопределенности перспектив взаимоотношений России и США и сомнений в том, что Трамп сможет исполнить свои обещания (что стало ключевым драйвером ралли на рынках с начала ноября прошлого года).
По итогам недели: Цены на нефть Brent (+0.07% до $55.6 за барр.), рубль укрепился к доллару до 56.18, РТС (-3.6%), ММВБ-50 (-5.1%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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