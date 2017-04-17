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Правительство пообещало сделать все возможное, чтобы обрушить рубль
На последнем заседании правительства РФ кабинет министров одобрил прогноз социально-экономического развития на три года, подготовленный Минэкономразвития, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В соответствии с принятым решением за основу для планирования расходов и доходов бюджета на 2018-2020 гг. решено взять "базовый" сценарий министерства, который построен на основе концепции, предполагающей новую волну снижения цен на рынке нефти и девальвацию рубля на 25%.
Согласно подобному раскладу, уже в этом году курс американской валюты должен превысить 60 рублей. При сохранении нефтяных цен на нынешнем уровне ожидается, что доллар подорожает до 62 рублей.
В случае падения стоимости барреля до $40 в декабре американская валюта будет стоить уже около 68 руб., а в среднем за год - 64,4 рубля. Такие расчеты озвучил глава МЭР Максим Орешкин.
Дальнейший прогноз министерства также не сулит рублю ничего хорошего. К примеру, в 2018 г., согласно сценарию правительства, девальвация рубля продолжится, а среднегодовой курс доллара, по расчетам МЭР, составит 69,8 рубля.
В 2019 г. эта цифра поднимется до 71,2 руб., а в 2020-м - до 72,7 руб. за доллар.
Цены на нефть упадут до $40,8 за баррель в 2018 г. и сохранятся около этой отметки в ближайшие годы - $41,6 в 2019-м и $42,4 в 2020-м, полагают в Минэкономразвития.
Глава ведомства объяснил, чем вызвано столь жесткое отношение к национальной валюте. По его мнению, без ослабления рубля невозможно достичь запланированных темпов экономического роста.
"Одним из рисков для экономического роста мы считаем произошедшее за последние месяцы серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста процентных ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля, - пояснил Орешкин. - Сохранение текущих условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже в середине года".
В свою очередь, если же условия МЭР будут выполнены, то рост ВВП, по мнению разработчиков прогноза, ускорится до 2% в 2017 г. и 1,5% в 2018-м. В случае реализации программы реформ, заложенных в целевой сценарий, к 2020 году экономический рост может ускориться до 3,1%.
Похоже, Минэкономразвития действительно совершенно серьезно делает ставку на девальвацию. Иначе чем объяснить недавние заявления того же Орешкина, предложившего населению покупать валюту на текущих уровнях, на фоне ожидаемого падения рубля.
"Иногда очень хочется поинтересоваться, а действительно ли Орешкин российский министр, - посетовал "Утру" вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский. - Чиновник высшего уровня, получающий зарплату из наших налогов, да еще в рублях, регулярно выступает с заявлениями, присущими иностранным финансовым аналитикам. Кому выгодна слабая российская валюта? Зачем изо дня в день делать прогнозы об ослаблении рубля? Ведь тут получается эффект самореализующегося пророчества".
По словам эксперта, население и бизнес прислушиваются к пессимистичным прогнозам и начинают покупать все больше валюты, в результате чего рубль действительно падает. А за таким падением может последовать общая валютная, а затем и банковская паника.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Какой рост экономический? Чё они сочиняют там? Этот доллар как рухнул, так и всё рухнуло. Жить уже не возможно в этой стране. Цены растут и растут. А ЗП всё там же. Уже денег тупо не хватает на месяц прожить. А они про какой-то там рост всё задвигают. Совсем хотят людей опустить в нищету.