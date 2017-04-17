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Руководство ФНС экстренно обратилось с призывом к своим инспекторам
Федеральная налоговая служба обратилась к своим инспекторам с призывом перестать начислять компаниям дополнительные налоги за формальные нарушения, а делать акцент на реальности и законности проверяемой операции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Налоговым инспекторам поручили ослабить давление на бизнес и сконцентрировать внимание на проверке реальности и юридической законности операций, которые проводят компании. Это следует из обращения руководства Федеральной налоговой службы к своим сотрудникам, копия которого оказалась у «Ведомостей».
Издание отмечает, что в последнее время предприниматели стали все чаще жаловаться на то, что налоговики начисляют им дополнительные налоги из-за формальных нарушений, например, из-за неверной подписи в отчетных документах, при этом вышестоящие инстанции и суды поддерживают избираемые инспекторами санкции.
По словам управляющего партнера «Щекин и партнеры» Дениса Щекина, из-за «пробюджетной позиции судов» бизнесмены практически перестали обращаться в суд для разрешения возникших спорных ситуаций с налоговой службой. Федеральный чиновник в разговоре с изданием отметил, что в 2016 году российские суды рассмотрели в три раза меньше дел с участием налоговиков по сравнению с 2015 годом.
ФНС в письме к своим работникам дает инструкцию определения необоснованности налоговой выгоды, например, незаконное получение вычета по НДС. Также в письме указывается, что допрос или экспертиза почерка на документах не могут быть основаниями для налоговых доначислений. Главным пунктом проверки является фактическое выполнение контрагентом своей работы. При этом, если компанию подозревают в том, что она знала о нарушении, нужно доказывать ее взаимозависимость с контрагентом.
Ведомство приводит новые критерии, по которым компании и налоговые инспекторы должны проверять контрагентов. Среди них, в том числе, — наличие лицензии для выполнения работ.
В середине февраля четыре деловых российских объединения — Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также корпорации «Опора России» и «Деловая Россия» — обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложениями по повышению роста экономики страны. Бизнес выделил 25 приоритетных направления и особое внимание уделил снижению фискальной нагрузки и совершенствованию налоговых процедур.
Некоторые крупные корпорации в начале года выступили с заявлениями, что в России нарастает давление на бизнес, из-за чего ухудшается общий фон инвестклимата. В их числе и крупнейший в мире производитель алюминия объединенная компания UC Rusal, которая обратилась к инвесторам с предупреждением о рисках ухудшения инвестиционного климата в стране.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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