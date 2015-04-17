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Центробанк повысил минимальные ставки валютного рефинансирования

17 Апреля 2015, 11:47 | В России

Банк России вчера, 16 апреля, принял решение об увеличении минимальных ставок валютного рефинансирования в связи с нормализацией ситуации на валютном рынке.

"Мы наблюдаем за ситуацией на рынке. Действительно, нормализация ситуации на валютном рынке — и ставки по нашим операциям рефинансирования, они были существенно ниже рынка, поэтому мы такое действие предприняли", — сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

На вопрос о том, можно ли в будущем ожидать очередного решения об увеличении ставок валютных аукционов, глава ЦБ ответила, что Банк России "будет смотреть за ситуацией".

Она добавила, что этот инструмент был введен, чтобы сгладить пики по выплате внешних долгов компаний и банков в условиях закрытых рынков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ставка  набиуллина  рефинансирование  Центробанк 



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